В Пермском крае депутаты приняли отставку главы Куединского округа

06 марта 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Анатолий Верхоланцев окончательно ушел из мэрии (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Куединского муниципального округа Пермского края Анатолий Верхоланцев официально покинул свою должность. Сегодня местные депутаты приняли его отставку и назначили исполняющего обязанности главы. «Депутаты Думы Куединского муниципального округа приняли отставку главы округа Анатолия Верхоланцева. Исполнять его полномочия до проведения конкурса на должность нового главы будет первый заместитель Галина Новикова», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Прикамья. Верхоланцев написал заявление об увольнении 27 февраля. Источники URA.RU говорили, что он может возглавить местный ТИК. Новым главой территории краевые власти якобы планируют поставить бывшего спикера местного земского собрания Флорида Бадртдинова.

Глава Куединского муниципального округа Пермского края Анатолий Верхоланцев официально покинул свою должность. Сегодня местные депутаты приняли его отставку и назначили исполняющего обязанности главы. «Депутаты Думы Куединского муниципального округа приняли отставку главы округа Анатолия Верхоланцева. Исполнять его полномочия до проведения конкурса на должность нового главы будет первый заместитель Галина Новикова», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Прикамья. Верхоланцев написал заявление об увольнении 27 февраля. Источники URA.RU говорили, что он может возглавить местный ТИК. Новым главой территории краевые власти якобы планируют поставить бывшего спикера местного земского собрания Флорида Бадртдинова.