Депутат Госдумы посетил тюменца, которого расстрелял Шамсутдинов

Рамиль Шамсутдинов отбывает срок в колонии строгого режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутат Госдумы Николай Брыкин в Аромашевском районе (Тюменская область) посетил Евгения Графова, который стал одной из десяти жертв Рамиля Шамсутдинова, устроившего расстрел в воинской части в Забайкалье. Об этом парламентарий сообщил в своем telegram-канале.

«С военным комиссарам Аромашевского, Голышмановского и Бердюжского районов и руководством Аромашевского района навестили семью Евгения Графова, который тяжело пострадал во время прохождения срочной службы. Могу сказать, что Евгений сильный парень с крепким мужским рукопожатием! Внутреннее чутье мне подсказывает: «он пойдет на поправку, он встанет на ноги», — написал Брыкин.

По словам депутата, мама Графова рассказала, что ее сын уже может сидеть. «Женя все видит, слышит и объективно воспринимает информацию, смотрит телевизор», — приводит парламентарий слова женщины.

Ранее URA.RU писало о том, что 25 октября 2019 года тюменский срочник Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой. Жертвами солдата стали 10 человек: восемь из них погибли на месте. Двое, в том числе, Евгений Графов, получили тяжелые ранения. 21 января 2021 года Шамсутдинова признали виновным и приговорили к 24,5 годам колонии строгого режима. Свой поступок он объяснил дедовщиной и постоянными издевательствами в части.