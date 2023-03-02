Прокуратуру ХМАО возмутили публичные советы по воровству электричества

Прокуратура ХМАО заблокировала четыре сайта с советами воровства электричества

Прокуратура заблокировала четыре сайта с советами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура ХМАО потребовала у суда заблокировать четыре сайта, где размещались способы воровства электроэнергии. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве.

«Прокуратура в ходе мониторинга сети „Интернет“ выявила четыре сайта с информацией о способах хищения электрической энергии. На ресурсах подробно объясняли, как остановить или замедлить счетчики прибором и сэкономить на услугах ЖКХ. В связи с этим межрайонный прокурор направил в суд административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ», — сообщили в ведомстве.

По словам сотрудников ведомства, данные советы могут побудить граждан нарушить закон. Так как вмешательство в работу приборов учета электроэнергии противозаконно. «Установка различных устройств, останавливающих приборы учета коммунальных ресурсов, вскрытие и незаметное удаление пломб с приборов учета и последующая неоплата тепловой энергии, электрической энергии является противоправным деянием. Распространение вышеуказанных сведений побуждает потребителей коммунальных ресурсов к самовольному несанкционированному вмешательству в работу приборов учета», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура заставила дочку «Газпрома» списать с жителей многомиллионный долг. После вмешательства сотрудников надзорного ведомства дачникам Сургутского района ресурсоснабжающая компания «Газпром энергосбыт Тюмень» списала долг за электричество в 18 миллионов рублей.