В Свердловской области женщина-силовик получила статусную должность

Временно исполняющей обязанности заместителя начальника ГУФСИН по Свердловской области назначена Екатерина Закачурина, ранее руководившая организационно-аналитическим отделом главка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Недавно в Свердловском ГУФСИН введена должность — заместителя начальника главка. Полковник внутренней службы Екатерина Закачурина временно исполняет обязанности по этой должности», — говорится в сообщении ведомства.
Там уточнили, что Закачурина несколько раз награждалась за успехи на службе, получала медали и благодарности от руководства. Перед зачислением в ряды ГУФСИН она получила диплом преподавателя русского языка и литературы. На новом месте службы Закачурина будет работать с исправительными центрами, в том числе в Нижнем Тагиле и Верхней Туре.
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