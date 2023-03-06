В Свердловской области женщина-силовик получила статусную должность

На должность врио замначальника свердловского ГУФСИН назначена Екатерина Закачурина

07 марта 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Екатерина Закачурина стала заместителем главы свердловского ГУФСИН Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Временно исполняющей обязанности заместителя начальника ГУФСИН по Свердловской области назначена Екатерина Закачурина, ранее руководившая организационно-аналитическим отделом главка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Недавно в Свердловском ГУФСИН введена должность — заместителя начальника главка. Полковник внутренней службы Екатерина Закачурина временно исполняет обязанности по этой должности», — говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что Закачурина несколько раз награждалась за успехи на службе, получала медали и благодарности от руководства. Перед зачислением в ряды ГУФСИН она получила диплом преподавателя русского языка и литературы. На новом месте службы Закачурина будет работать с исправительными центрами, в том числе в Нижнем Тагиле и Верхней Туре.

Временно исполняющей обязанности заместителя начальника ГУФСИН по Свердловской области назначена Екатерина Закачурина, ранее руководившая организационно-аналитическим отделом главка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Недавно в Свердловском ГУФСИН введена должность — заместителя начальника главка. Полковник внутренней службы Екатерина Закачурина временно исполняет обязанности по этой должности», — говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что Закачурина несколько раз награждалась за успехи на службе, получала медали и благодарности от руководства. Перед зачислением в ряды ГУФСИН она получила диплом преподавателя русского языка и литературы. На новом месте службы Закачурина будет работать с исправительными центрами, в том числе в Нижнем Тагиле и Верхней Туре.