Челябинец передал на спецоперацию аппарат УЗИ

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Житель Озерска привез аппарат УЗИ в пункт сбора помощи бойцам на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Озерска (Челябинская область) передал в зону спецоперации аппарат УЗИ. Об этом сообщил депутат-фронтовик из Челябинской области Олег Колесников.

«В февральскую посылку Андрей Владимирович из Озерска вложил средства гигиены и влажные салфетки, белье, чай, батарейки, налобные фонари, кашу с мясом и сгущенку, кофе, шоколад. А также аппарат УЗИ и квадрокоптер!», — написал Олег Колесников в своем telegram-канале.

По словам депутата, на днях мужчина привез в пункт сбора помощи вторую посылку. В нее озерчанин вложил три электрогенератора.

Олег Колесников одним из первых депутатов Госдумы отправился на фронт. Недавно он побывал в отпуске дома, после чего продлил контракт и вернулся на передовую. В отпуске он приобрел отечественный внедорожник ВАЗ-31, который его знакомые «довели до ума», и теперь на этом автомобиле возят посылки для бойцов.

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Житель Озерска (Челябинская область) передал в зону спецоперации аппарат УЗИ. Об этом сообщил депутат-фронтовик из Челябинской области Олег Колесников. «В февральскую посылку Андрей Владимирович из Озерска вложил средства гигиены и влажные салфетки, белье, чай, батарейки, налобные фонари, кашу с мясом и сгущенку, кофе, шоколад. А также аппарат УЗИ и квадрокоптер!», — написал Олег Колесников в своем telegram-канале. По словам депутата, на днях мужчина привез в пункт сбора помощи вторую посылку. В нее озерчанин вложил три электрогенератора. Олег Колесников одним из первых депутатов Госдумы отправился на фронт. Недавно он побывал в отпуске дома, после чего продлил контракт и вернулся на передовую. В отпуске он приобрел отечественный внедорожник ВАЗ-31, который его знакомые «довели до ума», и теперь на этом автомобиле возят посылки для бойцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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