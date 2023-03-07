Челябинец передал на спецоперацию аппарат УЗИ

Житель Озерска привез аппарат УЗИ в пункт сбора помощи бойцам на СВО Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Озерска (Челябинская область) передал в зону спецоперации аппарат УЗИ. Об этом сообщил депутат-фронтовик из Челябинской области Олег Колесников.

«В февральскую посылку Андрей Владимирович из Озерска вложил средства гигиены и влажные салфетки, белье, чай, батарейки, налобные фонари, кашу с мясом и сгущенку, кофе, шоколад. А также аппарат УЗИ и квадрокоптер!», — написал Олег Колесников в своем telegram-канале.

По словам депутата, на днях мужчина привез в пункт сбора помощи вторую посылку. В нее озерчанин вложил три электрогенератора.

Олег Колесников одним из первых депутатов Госдумы отправился на фронт. Недавно он побывал в отпуске дома, после чего продлил контракт и вернулся на передовую. В отпуске он приобрел отечественный внедорожник ВАЗ-31, который его знакомые «довели до ума», и теперь на этом автомобиле возят посылки для бойцов.