Мэр из ХМАО встретился с семьями участников СВО

Борис Саломатин поздравил жен военнослужащих с 8 Марта Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин встретился в Новоаганске с женами и матерями военнослужащих, выполняющих задачи в зоне спецоперации. Он поздравил их с Международным женским днем, а также обсудил актуальные вопросы, сообщил Саломатин в соцсетях.

«Поздравил мам и жен наших защитников с 8 марта, вручил цветы и подарки. Вместе с главой поселения Еленой Поль и военным комиссаром по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району Марсом Сафаровым ответили на все и интересующие вопросы», — написал Борис Саломатин в telegram-канале.

Он отметил, что встречи с семьями военнослужащих проводятся не в первый раз, администрация Нижневартовского района постоянно на связи с семьями мобилизованных и добровольцев. Основные вопросы, которые задавали мэру в этот раз, касались телефонной связи в зоне СВО, возможности уходить в отпуск, о которой говорил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, об отправке индивидуальных посылок и гуманитарной помощи.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила женщин Югры с Международным женским днем. К ее поздравлениям присоединились гости фестиваля «Дух Огня» и простые жители округа.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Одной из задач СВО является защита мирного населения Донбасса.