Губернатор ХМАО Комарова и мужчины Югры поздравили женщин с 8 Марта

Наталья Комарова и мужчины Югры поздравили женщин с 8 Марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила женщин с Международным женским днем. Текст поздравления губернатора и видео с праздничным поздравлением от мужчин Югры и звездных гостей международного кинофестиваля «Дух огня» размещен в аккаунтах Комаровой в социальных сетях.

«Дорогие Подруги, будьте здоровы и счастливы, с любовью в ваших добрых сердцах. Ваши любовь, тепло, внимание, ответственность, забота и добрые, мужественные поступки, профессиональные решения, красота, созидательная энергия — это целый мир», — написала Наталья Комарова в своем telegram-канале.

К поздравлению губернатора присоединились российские кинорежиссеры Павел Лунгин и Александр Авилов, режиссер и продюсер из Индии Сарфараз Алам, фотограф Олег Зотов, инспектор ДПС из Ханты-Мансийска Игорь Денисов, заведующий отделением анестезиологии Нижневартовской больницы Яков Патюков, оленевод Сергей Русскин. Женщин ХМАО поздравили с восьмым марта военнослужащие, выполняющие задачи в зоне спецоперации и спортсмены из хоккейной команды «Мамонты Югры».

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравляла мужчин с Днем защитника Отечества. В обращении к югорским мужчинам приняли участие военком ХМАО Роман Вуколов и юнармеец Сабина Назарова.