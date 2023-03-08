В Германии назвали сроки первой поставки танков для Украины: главное к вечеру 8 марта

Первая поставка танков для Украины назначена на март
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что Германия и Португалия поставят Украине 21 танк Leopard 2A6 уже в марте. URA.RU приводит главные новости к вечеру 8 марта.
- Стало известно, что 18 германских танков Leopard-2A6 и 3 португальских будут поставлены Украине. Срок поставки намечен на март, заявил Писториус.
- Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предложил новый источник финансирования Украины. Европейский фонд мира должен выделить 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
- Украинские беспилотники атаковали город Энергодар в Запорожской области. В ходе атаки на городскую набережную были сброшены зажигательные боеприпасы, которые вызвали пожар на площади четырех гектаров.
- Украина запустила производство автономных самолетов. Характеристики летательных аппаратов предоставляют возможность автономного полета на дистанцию до 3100 километров.
- В НАТО допустили возможность установления Россией контроля над Бахмутом. При этом в альянсе заявили, что данное событие не станет переломным моментом в конфликте на Украине.
- Солдаты британского спецназа проводят секретные миссии на черных рынках оружия в Африке и Азии. Они намерены закупить для ВСУ снаряды для гаубиц советского производства, сообщает британское издание Express.
- Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об освобождении восточной части Бахмута. По его словам, территория, находящаяся восточнее реки Бахмутки, находится под контролем российских бойцов.
- Вооруженные силы России (ВС РФ) за сутки уничтожили 6 гаубиц ВСУ. Об этом сообщает Пятый канал.
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