Украина запустила производство автономных самолетов с дальностью полетов до 3100 км

ВСУ получит первую партию автономных самолетов Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Украине запустили серийное производство самолетов с возможностью автономного полета до 3100 километров. Об этом сообщил партнер проекта Дмитрий Шимкив.

«Автономные самолеты компании AeroDrone прошли сертификацию. Началось их серийное производство», — приводит украинское издание Dev.ua слова Шимкива.

По словам партнера проекта, компания заключило соглашение с Министерством обороны Украины на поставку первой партии в ВСУ. Автономные самолеты могут стоить от 250 тысяч до 450 тысяч долларов «в зависимости от начинки», добавил Шимкив.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине дальнобойное оружие. Однако истребители западные страны пока поставлять Киеву не готовы. Тем временем, в Донецке прошли испытания нового ружья «Гарпия». Оно используется против боевых дронов.