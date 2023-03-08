Украина запустила производство автономных самолетов с дальностью полетов до 3100 км

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ВСУ получит первую партию автономных самолетов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине запустили серийное производство самолетов с возможностью автономного полета до 3100 километров. Об этом сообщил партнер проекта Дмитрий Шимкив.

«Автономные самолеты компании AeroDrone прошли сертификацию. Началось их серийное производство», — приводит украинское издание Dev.ua слова Шимкива.

По словам партнера проекта, компания заключило соглашение с Министерством обороны Украины на поставку первой партии в ВСУ. Автономные самолеты могут стоить от 250 тысяч до 450 тысяч долларов «в зависимости от начинки», добавил Шимкив.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине дальнобойное оружие. Однако истребители западные страны пока поставлять Киеву не готовы. Тем временем, в Донецке прошли испытания нового ружья «Гарпия». Оно используется против боевых дронов.

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На Украине запустили серийное производство самолетов с возможностью автономного полета до 3100 километров. Об этом сообщил партнер проекта Дмитрий Шимкив. «Автономные самолеты компании AeroDrone прошли сертификацию. Началось их серийное производство», — приводит украинское издание Dev.ua слова Шимкива. По словам партнера проекта, компания заключило соглашение с Министерством обороны Украины на поставку первой партии в ВСУ. Автономные самолеты могут стоить от 250 тысяч до 450 тысяч долларов «в зависимости от начинки», добавил Шимкив. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине дальнобойное оружие. Однако истребители западные страны пока поставлять Киеву не готовы. Тем временем, в Донецке прошли испытания нового ружья «Гарпия». Оно используется против боевых дронов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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