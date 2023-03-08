Украинские беспилотники скинули зажигательные боеприпасы на набережную Энергодара

БПЛА Украины ударил зажигательными снарядами по набережной Энергодара, заявил Эдуард Сеновоз Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Украины атаковали городскую набережную Энергодара в Запорожской области, что вызвало пожар на площади в четыре гектара. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации города Энергодар Эдуард Сеновоз.