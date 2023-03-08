Украинские беспилотники скинули зажигательные боеприпасы на набережную Энергодара

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БПЛА Украины ударил зажигательными снарядами по набережной Энергодара, заявил Эдуард Сеновоз Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Украины атаковали городскую набережную Энергодара в Запорожской области, что вызвало пожар на площади в четыре гектара. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации города Энергодар Эдуард Сеновоз.

«ВСУ при помощи БПЛА нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной города Энергодар», — заявил Сеновоз в своем telegram-канале. Он добавил, что после нанесения удара возник пожар на площади в четыре гектара, который стал распространяться вдоль линии электропередач, питающей весь город и насосную станцию.

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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Украины атаковали городскую набережную Энергодара в Запорожской области, что вызвало пожар на площади в четыре гектара. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации города Энергодар Эдуард Сеновоз. «ВСУ при помощи БПЛА нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной города Энергодар», — заявил Сеновоз в своем telegram-канале. Он добавил, что после нанесения удара возник пожар на площади в четыре гектара, который стал распространяться вдоль линии электропередач, питающей весь город и насосную станцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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