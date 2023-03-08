Украинские беспилотники скинули зажигательные боеприпасы на набережную Энергодара

БПЛА Украины ударил зажигательными снарядами по набережной Энергодара, заявил Эдуард Сеновоз
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Украины атаковали городскую набережную Энергодара в Запорожской области, что вызвало пожар на площади в четыре гектара. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации города Энергодар Эдуард Сеновоз.
«ВСУ при помощи БПЛА нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной города Энергодар», — заявил Сеновоз в своем
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