Express: британский спецназ проводит секретные миссии на черном рынке ради боеприпасов Украине

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Вооруженные силы Великобритании. stock, десант, военные, нато, наемник, stock
Британский спецназ ищет боеприпасы для ВСУ на черных рынках Азии и Африки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Команда из 12 солдат отряда специального назначения Великобритании, скрывая свою принадлежность, ищет боеприпасы для украинской армии на черных рынках оружия в Африке и Азии. Об этом сообщает британское издание Express.

«Группа из 12 солдат спецназа в сопровождении офицеров разведки прочесывает страны, в которых, как известно, имеются запасы 122-мм снарядов для гаубиц советского производства», — говорится в материале. Там отмечается, что группой посещаются различные рынки оружия в разных странах, от Анголы и Египта до Иордании, Казахстана и даже Вьетнама.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал имеющийся дефицит в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Нехватка касается боеприпасов, амуниции и военной техники.

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Команда из 12 солдат отряда специального назначения Великобритании, скрывая свою принадлежность, ищет боеприпасы для украинской армии на черных рынках оружия в Африке и Азии. Об этом сообщает британское издание Express. «Группа из 12 солдат спецназа в сопровождении офицеров разведки прочесывает страны, в которых, как известно, имеются запасы 122-мм снарядов для гаубиц советского производства», — говорится в материале. Там отмечается, что группой посещаются различные рынки оружия в разных странах, от Анголы и Египта до Иордании, Казахстана и даже Вьетнама. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал имеющийся дефицит в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Нехватка касается боеприпасов, амуниции и военной техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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