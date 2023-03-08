Express: британский спецназ проводит секретные миссии на черном рынке ради боеприпасов Украине

08 марта 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Британский спецназ ищет боеприпасы для ВСУ на черных рынках Азии и Африки Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Команда из 12 солдат отряда специального назначения Великобритании, скрывая свою принадлежность, ищет боеприпасы для украинской армии на черных рынках оружия в Африке и Азии. Об этом сообщает британское издание Express. «Группа из 12 солдат спецназа в сопровождении офицеров разведки прочесывает страны, в которых, как известно, имеются запасы 122-мм снарядов для гаубиц советского производства», — говорится в материале . Там отмечается, что группой посещаются различные рынки оружия в разных странах, от Анголы и Египта до Иордании, Казахстана и даже Вьетнама. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал имеющийся дефицит в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Нехватка касается боеприпасов, амуниции и военной техники.

Команда из 12 солдат отряда специального назначения Великобритании, скрывая свою принадлежность, ищет боеприпасы для украинской армии на черных рынках оружия в Африке и Азии. Об этом сообщает британское издание Express. «Группа из 12 солдат спецназа в сопровождении офицеров разведки прочесывает страны, в которых, как известно, имеются запасы 122-мм снарядов для гаубиц советского производства», — говорится в материале. Там отмечается, что группой посещаются различные рынки оружия в разных странах, от Анголы и Египта до Иордании, Казахстана и даже Вьетнама. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал имеющийся дефицит в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Нехватка касается боеприпасов, амуниции и военной техники.