Челябинский мобилизованный встретился с отцом на фронте. Видео

09 марта 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Встреча родственников произошла во время передачи гуманитарного груза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованный из Копейска, города-спутника Челябинска, встретился с отцом на передовой. Кадры долгожданной встречи опубликовали в социальных сетях. «Здорово, старый пень! Какого хрена ты здесь делаешь?! Башка ты старая!», — в шутку говорит сын, обнимая отца. Как сообщает telegram-канал «SHOT», когда копейчанина мобилизовали, его отец так же попросился на фронт в качестве добровольца. Однако возраст не позволил ему попасть в строй. Тогда он решил возить на передовую гуманитарный груз. И в одном из рейсов он встретил сына, который передал ему медаль «За отвагу», полученную после ранения в бою, и попросил передать ее матери. Во время частичной мобилизации, прошедшей в России в период с 21 сентября по 28 октября, многие отцы пошли добровольцами на фронт вслед за сыновьями, получившими повестку. Каждый из отцов в интервью заявлял, что не может оставить сына одного. Родственники вместе проходили боевое слаживание и старались попасть в одно подразделение.

Мобилизованный из Копейска, города-спутника Челябинска, встретился с отцом на передовой. Кадры долгожданной встречи опубликовали в социальных сетях. «Здорово, старый пень! Какого хрена ты здесь делаешь?! Башка ты старая!», — в шутку говорит сын, обнимая отца. Как сообщает telegram-канал «SHOT», когда копейчанина мобилизовали, его отец так же попросился на фронт в качестве добровольца. Однако возраст не позволил ему попасть в строй. Тогда он решил возить на передовую гуманитарный груз. И в одном из рейсов он встретил сына, который передал ему медаль «За отвагу», полученную после ранения в бою, и попросил передать ее матери. Во время частичной мобилизации, прошедшей в России в период с 21 сентября по 28 октября, многие отцы пошли добровольцами на фронт вслед за сыновьями, получившими повестку. Каждый из отцов в интервью заявлял, что не может оставить сына одного. Родственники вместе проходили боевое слаживание и старались попасть в одно подразделение.