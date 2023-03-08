08 марта 2023
07 марта 2023

Челябинский мобилизованный встретился с отцом на фронте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных из Калининского военкомата. Челябинск, призывники, мобилизация, мобилизованные
Встреча родственников произошла во время передачи гуманитарного груза Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованный из Копейска, города-спутника Челябинска, встретился с отцом на передовой. Кадры долгожданной встречи опубликовали в социальных сетях.

«Здорово, старый пень! Какого хрена ты здесь делаешь?! Башка ты старая!», — в шутку говорит сын, обнимая отца.

Как сообщает telegram-канал «SHOT», когда копейчанина мобилизовали, его отец так же попросился на фронт в качестве добровольца. Однако возраст не позволил ему попасть в строй. Тогда он решил возить на передовую гуманитарный груз. И в одном из рейсов он встретил сына, который передал ему медаль «За отвагу», полученную после ранения в бою, и попросил передать ее матери.

Во время частичной мобилизации, прошедшей в России в период с 21 сентября по 28 октября, многие отцы пошли добровольцами на фронт вслед за сыновьями, получившими повестку. Каждый из отцов в интервью заявлял, что не может оставить сына одного. Родственники вместе проходили боевое слаживание и старались попасть в одно подразделение.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мобилизованный из Копейска, города-спутника Челябинска, встретился с отцом на передовой. Кадры долгожданной встречи опубликовали в социальных сетях. «Здорово, старый пень! Какого хрена ты здесь делаешь?! Башка ты старая!», — в шутку говорит сын, обнимая отца. Как сообщает telegram-канал «SHOT», когда копейчанина мобилизовали, его отец так же попросился на фронт в качестве добровольца. Однако возраст не позволил ему попасть в строй. Тогда он решил возить на передовую гуманитарный груз. И в одном из рейсов он встретил сына, который передал ему медаль «За отвагу», полученную после ранения в бою, и попросил передать ее матери. Во время частичной мобилизации, прошедшей в России в период с 21 сентября по 28 октября, многие отцы пошли добровольцами на фронт вслед за сыновьями, получившими повестку. Каждый из отцов в интервью заявлял, что не может оставить сына одного. Родственники вместе проходили боевое слаживание и старались попасть в одно подразделение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...