Свердловчанка через суд вернула мобилизованного сына домой

09 марта 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Сейчас солдат готовится к операции на ногах (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жительница города Богданович (Свердловская область) обратилась в суд, чтобы вернуть домой сына со спецоперации. 24-летний мужчина был мобилизован с серьезным заболеванием — варикозным расширением вен. На фронте у рядового начались проблемы со здоровьем. Лишь после обращения в Екатеринбургский гарнизонный военный суд свердловчанин был отправлен в запас, рассказал URA.RU адвокат семьи Сергей Барсуков. Дмитрий (имя изменено по просьбе героя) отправился на спецоперацию во время частичной мобилизации в сентябре прошлого года. Парень имеет варикозное расширение вен и направление от врачей на операцию, однако медики в учебном центре Елани не посчитали заболевание препятствием к службе. С рекомендацией «соблюдать диету» он попал на передовую и провел на фронте почти полгода. «За это время рядовому изредка удавалось выйти с родными на связь. Однажды он пожаловался на то, что мучается от сильного жжения и болей в ногах. Обеспокоенная мать обратилась ко мне», — рассказал Барсуков. Адвокат подал иск в городской суд Богдановича, требуя отменить решение призывной комиссии, однако процесс был проигран. Тогда юрист обратился в Екатеринбургский гарнизонный военный суд. «Как только мы подали документы в военный суд, Дмитрия с вещами срочно отвезли сначала в Донецк, потом в госпиталь Самары. Там провели обследование, назначили врачебно-военную комиссию, диагноз подтвердился. В феврале Дмитрий вернулся домой и сейчас готовится к операции», — продолжает Барсуков. Адвокат добавил, что намерен отозвать свой иск из военного гарнизонного суда, поскольку требования уже удовлетворены. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу Центрального военного округа. На момент публикации ответ получен не был. Ранее другого ошибочно мобилизованного из Сухого Лога удалось вернуть домой из учебки Елани. Он имел пулевое ранение в голову. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница города Богданович (Свердловская область) обратилась в суд, чтобы вернуть домой сына со спецоперации. 24-летний мужчина был мобилизован с серьезным заболеванием — варикозным расширением вен. На фронте у рядового начались проблемы со здоровьем. Лишь после обращения в Екатеринбургский гарнизонный военный суд свердловчанин был отправлен в запас, рассказал URA.RU адвокат семьи Сергей Барсуков. Дмитрий (имя изменено по просьбе героя) отправился на спецоперацию во время частичной мобилизации в сентябре прошлого года. Парень имеет варикозное расширение вен и направление от врачей на операцию, однако медики в учебном центре Елани не посчитали заболевание препятствием к службе. С рекомендацией «соблюдать диету» он попал на передовую и провел на фронте почти полгода. «За это время рядовому изредка удавалось выйти с родными на связь. Однажды он пожаловался на то, что мучается от сильного жжения и болей в ногах. Обеспокоенная мать обратилась ко мне», — рассказал Барсуков. Адвокат подал иск в городской суд Богдановича, требуя отменить решение призывной комиссии, однако процесс был проигран. Тогда юрист обратился в Екатеринбургский гарнизонный военный суд. «Как только мы подали документы в военный суд, Дмитрия с вещами срочно отвезли сначала в Донецк, потом в госпиталь Самары. Там провели обследование, назначили врачебно-военную комиссию, диагноз подтвердился. В феврале Дмитрий вернулся домой и сейчас готовится к операции», — продолжает Барсуков. Адвокат добавил, что намерен отозвать свой иск из военного гарнизонного суда, поскольку требования уже удовлетворены. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу Центрального военного округа. На момент публикации ответ получен не был. Ранее другого ошибочно мобилизованного из Сухого Лога удалось вернуть домой из учебки Елани. Он имел пулевое ранение в голову.