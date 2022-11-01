Ошибочно мобилизованного свердловчанина с пулевым ранением в голову вернули домой

Уралец был мобилизован, но после заключения медиков вернулся домой (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жителя Сухого Лога, мобилизованного в учебный центр Елани, удалось вернуть домой после того, как медкомиссия установила, что ранее он имел тяжелое пулевое ранение в голову. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских, который дважды побывал в учебном центре в Елани.

«Был один случай, когда я ездил в Елань. Был мобилизован один молодой человек из Сухого Лога, которого по всем признакам — видимым и невидимым — не имели права призвать. У него есть ранение, причем пулевое, в голову через глаз. Его призвали», — рассказал Андрей Альшевских.

Уже в Елани, по словам депутата, была организована медкомиссия, которая подтвердила, что свердловчанин негоден для мобилизации. В итоге он был благополучно комиссован. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО) с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации заметки ответ получен не был.

Ранее агентство писало, почему свердловчане по ошибке попадают под мобилизацию. Врио военного комиссара региона Сергей Чирков объяснял, что военкоматы не всегда обладают актуальными данными о гражданах: например, о составе семьи или о состоянии здоровья.

Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Свердловская область на 100% выполнила план: было мобилизовано около 9,7 тысяч военнообязанных мужчин.