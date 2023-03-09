Челябинский депутат-фронтовик нашел на передовой новую военную профессию

10 марта 2023 в 06:53 Размер текста - 17 +

В январе Голиков приезжал на побывку в Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков нашел на передовой новую военную профессию. Информацию об этом Голиков разместил в соцсетях. «В плотном контакте с артиллерией не смог не проверить, как по найденным нами целям боги войны накидывают крупнокалиберные. Я бы назвал артиллеристов космонавтами. На пару секунд после залпа земля уходит из-под ног, и ты чувствуешь, что все вокруг проваливается. Ну, а потом посвящение в артиллеристы ВДВ! Понюхать дым из гильзы и сесть на нее, пока горячая. Слава Артиллерии! Слава ВДВ! О том, что еще учусь делать, расскажу в следующий раз», — написал Голиков в своем telegram-канале. Депутат-фронтовик заметил также, что когда у тебя есть желание развиваться, то ты и в зоне боевых действий найдешь для себя новые профессии. Он уже освоил специальности морпеха, водителя БМП-1, научился владеть всеми видами стрелкового оружия, гранатометом, минометом. Кроме того, Голиков изучил изучил теорию и практику управления БПЛА и стал оператором и техником беспилотной авиации; также он освоил специальность разведчика. Олег Голиков, как и другой депутат Госдумы, Олег Колесников, служит в зоне спецоперации добровольцем. Он одним из первых депутатов российского парламента ушел на фронт. В середине января парламентарий продлил контракт с Минобороны РФ на три месяца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков нашел на передовой новую военную профессию. Информацию об этом Голиков разместил в соцсетях. «В плотном контакте с артиллерией не смог не проверить, как по найденным нами целям боги войны накидывают крупнокалиберные. Я бы назвал артиллеристов космонавтами. На пару секунд после залпа земля уходит из-под ног, и ты чувствуешь, что все вокруг проваливается. Ну, а потом посвящение в артиллеристы ВДВ! Понюхать дым из гильзы и сесть на нее, пока горячая. Слава Артиллерии! Слава ВДВ! О том, что еще учусь делать, расскажу в следующий раз», — написал Голиков в своем telegram-канале. Депутат-фронтовик заметил также, что когда у тебя есть желание развиваться, то ты и в зоне боевых действий найдешь для себя новые профессии. Он уже освоил специальности морпеха, водителя БМП-1, научился владеть всеми видами стрелкового оружия, гранатометом, минометом. Кроме того, Голиков изучил изучил теорию и практику управления БПЛА и стал оператором и техником беспилотной авиации; также он освоил специальность разведчика. Олег Голиков, как и другой депутат Госдумы, Олег Колесников, служит в зоне спецоперации добровольцем. Он одним из первых депутатов российского парламента ушел на фронт. В середине января парламентарий продлил контракт с Минобороны РФ на три месяца.