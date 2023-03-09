09 марта 2023

Доцента пермского вуза, получившую переломы после падения на тротуаре, прооперировали

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие II специализированной выставки-форума «Здравоохранение Урала – 2021». Екатеринбург, палата, больничная палата, клиника, больница, медицинское учреждение, больничная койка
Преподавателя ПГНИУ после операции поместили в больничную палату Фото:

Преподаватель Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Елена Шкляева, получившая переломы в результате падения на тротуаре, прооперирована и помещена в больничную палату. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Пациентка доставлена в палату после необходимой хирургической процедуры. Все пациенты в ГКБ имени Тверье размещены в палатах, мест в больнице достаточно», — пояснили в минздраве Прикамья.

Ранее стало известно, что доцента кафедры органической химии ПГНИУ госпитализировали после травмы. По словам родных педагога, женщина упала возле больницы имени Граля, поскользнувшись на тротуаре по пути на работу. В медучреждении у Шкляевой диагностировали переломы руки и ноги. Сейчас родственники пострадавшей ищут очевидцев произошедшего. Они намерены обратиться в суд, чтобы наказать организацию, ответственную за уборку тротуара.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Преподаватель Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Елена Шкляева, получившая переломы в результате падения на тротуаре, прооперирована и помещена в больничную палату. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Пациентка доставлена в палату после необходимой хирургической процедуры. Все пациенты в ГКБ имени Тверье размещены в палатах, мест в больнице достаточно», — пояснили в минздраве Прикамья. Ранее стало известно, что доцента кафедры органической химии ПГНИУ госпитализировали после травмы. По словам родных педагога, женщина упала возле больницы имени Граля, поскользнувшись на тротуаре по пути на работу. В медучреждении у Шкляевой диагностировали переломы руки и ноги. Сейчас родственники пострадавшей ищут очевидцев произошедшего. Они намерены обратиться в суд, чтобы наказать организацию, ответственную за уборку тротуара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...