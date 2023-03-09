Доцента пермского вуза, получившую переломы после падения на тротуаре, прооперировали

10 марта 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Преподавателя ПГНИУ после операции поместили в больничную палату Фото: Анна Майорова © URA.RU Преподаватель Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Елена Шкляева, получившая переломы в результате падения на тротуаре, прооперирована и помещена в больничную палату. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Пациентка доставлена в палату после необходимой хирургической процедуры. Все пациенты в ГКБ имени Тверье размещены в палатах, мест в больнице достаточно», — пояснили в минздраве Прикамья. Ранее стало известно, что доцента кафедры органической химии ПГНИУ госпитализировали после травмы. По словам родных педагога, женщина упала возле больницы имени Граля, поскользнувшись на тротуаре по пути на работу. В медучреждении у Шкляевой диагностировали переломы руки и ноги. Сейчас родственники пострадавшей ищут очевидцев произошедшего. Они намерены обратиться в суд, чтобы наказать организацию, ответственную за уборку тротуара.

Преподаватель Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Елена Шкляева, получившая переломы в результате падения на тротуаре, прооперирована и помещена в больничную палату. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Пациентка доставлена в палату после необходимой хирургической процедуры. Все пациенты в ГКБ имени Тверье размещены в палатах, мест в больнице достаточно», — пояснили в минздраве Прикамья. Ранее стало известно, что доцента кафедры органической химии ПГНИУ госпитализировали после травмы. По словам родных педагога, женщина упала возле больницы имени Граля, поскользнувшись на тротуаре по пути на работу. В медучреждении у Шкляевой диагностировали переломы руки и ноги. Сейчас родственники пострадавшей ищут очевидцев произошедшего. Они намерены обратиться в суд, чтобы наказать организацию, ответственную за уборку тротуара.