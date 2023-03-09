09 марта 2023

Доцент Пермского госуниверситета получила переломы, упав возле больницы

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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, лечение, коридор больницы, здоровье, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, больница, коридор госпиталя
Преподавателя разместили в коридоре из-за отсутствия мест в больничных палатах Фото:

Преподаватель Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Елена Шкляева, попавшая в больницу, вынуждена лежать в коридоре из-за нехватки мест в больничных палатах. Доцент кафедры органической химии вуза поскользнулась возле больницы и получила перелом руки и ноги, пишут СМИ.

«10 марта на улице Ленина. Мама направлялась на работу и в тот момент проходила мимо городской клинической больницы № 2 имени Ф. Х. Граля. Поскользнувшись, она упала на левый бок, сильно ударившись рукой и ногой. Мама попыталась подняться, но почувствовала острую боль. Прохожие вызвали скорую.

К счастью, сотрясения мозга нет. Но врачи обнаружили перелом лучевой кости руки и шейки бедра. Мест в палатах в больнице пока нет, поэтому мама находится в коридоре», — пишет «АиФ Прикамье» со ссылкой на слова дочери преподавателя.

Сейчас Шкляева находится в медсанчасти № 9, ей предстоит операция. Родные пострадавшей ищут очевидцев произошедшего. Они намерены обратиться в

в суд и привлечь к ответственности службы, ответственные за расчистку тротуара у больницы имени Граля.

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Преподаватель Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Елена Шкляева, попавшая в больницу, вынуждена лежать в коридоре из-за нехватки мест в больничных палатах. Доцент кафедры органической химии вуза поскользнулась возле больницы и получила перелом руки и ноги, пишут СМИ. «10 марта на улице Ленина. Мама направлялась на работу и в тот момент проходила мимо городской клинической больницы № 2 имени Ф. Х. Граля. Поскользнувшись, она упала на левый бок, сильно ударившись рукой и ногой. Мама попыталась подняться, но почувствовала острую боль. Прохожие вызвали скорую. К счастью, сотрясения мозга нет. Но врачи обнаружили перелом лучевой кости руки и шейки бедра. Мест в палатах в больнице пока нет, поэтому мама находится в коридоре», — пишет «АиФ Прикамье» со ссылкой на слова дочери преподавателя. Сейчас Шкляева находится в медсанчасти № 9, ей предстоит операция. Родные пострадавшей ищут очевидцев произошедшего. Они намерены обратиться в в суд и привлечь к ответственности службы, ответственные за расчистку тротуара у больницы имени Граля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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