Доцент Пермского госуниверситета получила переломы, упав возле больницы

Преподаватель Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Елена Шкляева, попавшая в больницу, вынуждена лежать в коридоре из-за нехватки мест в больничных палатах. Доцент кафедры органической химии вуза поскользнулась возле больницы и получила перелом руки и ноги, пишут СМИ.
«10 марта на улице Ленина. Мама направлялась на работу и в тот момент проходила мимо городской клинической больницы № 2 имени Ф. Х. Граля. Поскользнувшись, она упала на левый бок, сильно ударившись рукой и ногой. Мама попыталась подняться, но почувствовала острую боль. Прохожие вызвали скорую.
К счастью, сотрясения мозга нет. Но врачи обнаружили перелом лучевой кости руки и шейки бедра. Мест в палатах в больнице пока нет, поэтому мама находится в коридоре», — пишет «АиФ Прикамье» со ссылкой на слова дочери преподавателя.
Сейчас Шкляева находится в медсанчасти № 9, ей предстоит операция. Родные пострадавшей ищут очевидцев произошедшего. Они намерены обратиться в
в суд и привлечь к ответственности службы, ответственные за расчистку тротуара у больницы имени Граля.
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