Власти Екатеринбурга вернут в детсады старую льготу из-за дефицита воспитателей

13 марта 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Екатерина Сибирцева подчеркнула, что ей хотелось бы поднять зарплаты всем воспитателям Фото: Анна Майорова © URA.RU Для того, чтобы привлечь к работе в детских садах Екатеринбурга новые кадры, следует вернуть льготу для сотудников, существовавшую в Екатеринбурге в прошлом. Об этом заявила вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Дефицит младшего персонала, да и воспитателей — особенно в новых детских садах — присутствует. Как привлечь, как решать эту проблему? Решение мы видим в том, чтобы вернуть те льготы, которые раньше были у персонала детских садов. В свое время, в 2013—2014 годах, муниципалитет принимал решение о предоставлении льгот при комплектовании детских садов для сотрудников этих учреждений. К сожалению, от данной меры отказались как от не соответствующей законодательной норме. Но сейчас мы с депутатами городской думы предлагаем возобновить этот вопрос на уровне региона и рассмотреть изменения в областное законодательство», — рассказала Сибирцева. Вице-мэр добавила, что ей очень хотелось бы, помимо рассматриваемых льгот, поднять всем работникам сферы дошкольного образования поднять зарплату. Однако, несмотря на индексацию на величину инфляции, анонсировать большой рост зарплат она не может.

Для того, чтобы привлечь к работе в детских садах Екатеринбурга новые кадры, следует вернуть льготу для сотудников, существовавшую в Екатеринбурге в прошлом. Об этом заявила вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Дефицит младшего персонала, да и воспитателей — особенно в новых детских садах — присутствует. Как привлечь, как решать эту проблему? Решение мы видим в том, чтобы вернуть те льготы, которые раньше были у персонала детских садов. В свое время, в 2013—2014 годах, муниципалитет принимал решение о предоставлении льгот при комплектовании детских садов для сотрудников этих учреждений. К сожалению, от данной меры отказались как от не соответствующей законодательной норме. Но сейчас мы с депутатами городской думы предлагаем возобновить этот вопрос на уровне региона и рассмотреть изменения в областное законодательство», — рассказала Сибирцева. Вице-мэр добавила, что ей очень хотелось бы, помимо рассматриваемых льгот, поднять всем работникам сферы дошкольного образования поднять зарплату. Однако, несмотря на индексацию на величину инфляции, анонсировать большой рост зарплат она не может.