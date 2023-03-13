Бастрыкин заинтересовался проблемой свердловчанина, у которого приставы забрали дочь

13 марта 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин взял ситуацию с тагильчанином на контроль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации мужчины из Нижнего Тагила (Свердловская область) Олега Кохичко, у которого судебные приставы забрали дочь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил доложить по жалобе жителя Свердловской области на действия судебных приставов», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале ведомства. В центральном аппарате СК взяли на контроль всю информацию о происшествии, которая будет поступать. Перед Бастрыкиным лично отчитается руководитель свердловского следственного управления СК Михаил Богинский. Он должен будет подготовить доклад. Ранее сообщалось, что Кохичко отказывался возвращать дочь ее матери, потому что был уверен — все экспертизы свидетельствуют, о том что дочка должна остаться с отцом. Якобы нахождение детей с матерью негативно сказывается на их психическом состоянии. Несмотря на его доводы, силовики в специальном снаряжении вошли в дом и увели дочь. После этого он обратился к Бастрыкину, изложив суть проблемы.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации мужчины из Нижнего Тагила (Свердловская область) Олега Кохичко, у которого судебные приставы забрали дочь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил доложить по жалобе жителя Свердловской области на действия судебных приставов», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале ведомства. В центральном аппарате СК взяли на контроль всю информацию о происшествии, которая будет поступать. Перед Бастрыкиным лично отчитается руководитель свердловского следственного управления СК Михаил Богинский. Он должен будет подготовить доклад. Ранее сообщалось, что Кохичко отказывался возвращать дочь ее матери, потому что был уверен — все экспертизы свидетельствуют, о том что дочка должна остаться с отцом. Якобы нахождение детей с матерью негативно сказывается на их психическом состоянии. Несмотря на его доводы, силовики в специальном снаряжении вошли в дом и увели дочь. После этого он обратился к Бастрыкину, изложив суть проблемы.