Заборовский столкнулся с плохими погодными условиями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский во время доставки посылок в зону СВО столкнулся с сильным снегопадом, из-за которого видимость на дороге была практически нулевая. На видео, размещенном в telegram-канале активиста, он удивляется способностям водителя, который продолжил движение несмотря на погодные условия.

«Друзья, у нас у Маги (имя водителя — прим. URA.RU) какие-то сверх естественные способности. У меня сломался дворник и я вижу вот так. У Маги работает, но я не думаю, что он лучше видит. Но мы едем. С таким водителем не только спокойно, но еще и весело», — сообщает активист.

Заборовский отметил, что водитель МЧС это не профессия — это призвание. Магомедали или Мага уже пять лет работает в должности старшего инструктора по вождению пожарной машины и именно он сейчас везет груз бойцам в зону СВО.

Ранее URA.RU сообщало, что из ЯНАО в зону специальной военной операции общественники движения «Мы рядом» отправили фуру с посылками и необходимыми предметами для военнослужащих. Общественник Игорь Заборовский в феврале объявил сбор посылок и денежных средств, который завершился 5 марта.