13 марта 2023
12 марта 2023
11 марта 2023

Активист из ЯНАО столкнулся с трудностями при доставке груза в зону СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Метель. Курган, снег, непогода, метель, плохая погода, плохая видимость, холод, дорога, климат, машина
Заборовский столкнулся с плохими погодными условиями Фото:

Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский во время доставки посылок в зону СВО столкнулся с сильным снегопадом, из-за которого видимость на дороге была практически нулевая. На видео, размещенном в telegram-канале активиста, он удивляется способностям водителя, который продолжил движение несмотря на погодные условия.

«Друзья, у нас у Маги (имя водителя — прим. URA.RU) какие-то сверх естественные способности. У меня сломался дворник и я вижу вот так. У Маги работает, но я не думаю, что он лучше видит. Но мы едем. С таким водителем не только спокойно, но еще и весело», — сообщает активист.

Заборовский отметил, что водитель МЧС это не профессия — это призвание. Магомедали или Мага уже пять лет работает в должности старшего инструктора по вождению пожарной машины и именно он сейчас везет груз бойцам в зону СВО.

Ранее URA.RU сообщало, что из ЯНАО в зону специальной военной операции общественники движения «Мы рядом» отправили фуру с посылками и необходимыми предметами для военнослужащих. Общественник Игорь Заборовский в феврале объявил сбор посылок и денежных средств, который завершился 5 марта.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский во время доставки посылок в зону СВО столкнулся с сильным снегопадом, из-за которого видимость на дороге была практически нулевая. На видео, размещенном в telegram-канале активиста, он удивляется способностям водителя, который продолжил движение несмотря на погодные условия. «Друзья, у нас у Маги (имя водителя — прим. URA.RU) какие-то сверх естественные способности. У меня сломался дворник и я вижу вот так. У Маги работает, но я не думаю, что он лучше видит. Но мы едем. С таким водителем не только спокойно, но еще и весело», — сообщает активист. Заборовский отметил, что водитель МЧС это не профессия — это призвание. Магомедали или Мага уже пять лет работает в должности старшего инструктора по вождению пожарной машины и именно он сейчас везет груз бойцам в зону СВО. Ранее URA.RU сообщало, что из ЯНАО в зону специальной военной операции общественники движения «Мы рядом» отправили фуру с посылками и необходимыми предметами для военнослужащих. Общественник Игорь Заборовский в феврале объявил сбор посылок и денежных средств, который завершился 5 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...