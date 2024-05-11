Финляндия определилась с новым послом в России

Марья Лиивала станет новым послом Финляндии в России. Российская сторона уже выдала согласие на прием. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
«С 1 сентября Марья Лиивала — новый посол Финляндии в Российской Федерации. Данное решение могло быть принято только после получения согласия российской стороны (агремана) на такое назначение», — заявил Сергей Беляев, его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что Лиивала является опытным и высокопрофессиональным дипломатом. Ранее она неоднократно работала в Москве в составе финской дипмиссии с настроем на активное развитие отношений между Финляндией и Россией. Однако сейчас такого же вряд ли стоить ожидать из-за нового курса Хельсинки, который ориентируется на западную политику, уверен Беляев
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