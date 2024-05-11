В Германии решили вернуть службу в армии по призыву

Bild: Минобороны ФРГ предложило три варианта возвращения к воинской повинности

11 мая 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

В Германии предложили три варианта возвращения воинской повинности Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Министерство обороны ФРГ разработало три возможных варианта возвращения военного призыва в стране, которые были представлены главе ведомства Борису Писториусу. Об этом сообщает газета Bild. «За кулисами министерство Писториуса разработало три варианта концепции возвращения к обязательной военной службе», — передает издание . В июне Писториус собирается предоставить итоговую концепцию. Первой предложение не предусматривает воинской повинности, его суть заключается в усовершенствовании существующего. Планируется сбор информации о гражданах, достигших 18-летнего возраста, и направление материалов для стимулирования добровольной службы.



Во втором варианте все мужчины в призывном возрасте будут обязаны служить, в то время как женщины будут иметь возможность добровольно заполнять анкеты. Отобранные кандидаты будут направлены на политическую службу. Ожидается, что этот метод привлечет в армию от 30 до 40 тысяч новобранцев. Третий вариант предполагает возвращение к полноценной воинской повинности для всех граждан Германии. Эта мера касается как мужчин, так и женщин, она потребует поправок в конституцию. По данным Bild, в Министерстве обороны считают третий вариант наиболее перспективным с точки зрения улучшения обороноспособности страны. Ранее издание Der Spiegel писало, что Писториус хочет добиться решения о возвращении в стране обязательного воинского призыва. Планируется сделать это до выборов в Бундестаг осенью 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство обороны ФРГ разработало три возможных варианта возвращения военного призыва в стране, которые были представлены главе ведомства Борису Писториусу. Об этом сообщает газета Bild. «За кулисами министерство Писториуса разработало три варианта концепции возвращения к обязательной военной службе», — передает издание. В июне Писториус собирается предоставить итоговую концепцию. Первой предложение не предусматривает воинской повинности, его суть заключается в усовершенствовании существующего. Планируется сбор информации о гражданах, достигших 18-летнего возраста, и направление материалов для стимулирования добровольной службы. Во втором варианте все мужчины в призывном возрасте будут обязаны служить, в то время как женщины будут иметь возможность добровольно заполнять анкеты. Отобранные кандидаты будут направлены на политическую службу. Ожидается, что этот метод привлечет в армию от 30 до 40 тысяч новобранцев. Третий вариант предполагает возвращение к полноценной воинской повинности для всех граждан Германии. Эта мера касается как мужчин, так и женщин, она потребует поправок в конституцию. По данным Bild, в Министерстве обороны считают третий вариант наиболее перспективным с точки зрения улучшения обороноспособности страны. Ранее издание Der Spiegel писало, что Писториус хочет добиться решения о возвращении в стране обязательного воинского призыва. Планируется сделать это до выборов в Бундестаг осенью 2025 года.