В Сети появились новые видео, как автобус в Санкт-Петербурге упал в воду. Тогда в результате ДТП погибли почти все, кто находился внутри — выжил только водитель и один из восьми пассажиров. Новыми кадрами аварии делится портал «Фонтанка».
«На первом видео водитель пытается вырулить, но безуспешно. На втором — при повороте с Крюкова канала автобус врезается в поребрик Большой Морской, его отбрасывает к якорям Военно-морского музея. Оттуда через встречную он пробивает ограждение моста и падает в реку», — сообщает портал.
Смертельное ДТП произошло 10 мая. В салоне было 15 пассажиров, передает источник РИА Новости, а «Фонтанка» говорит о восьми. МВД уже возбудило уголовное дело. Водитель автобуса задержан. Также дело возбудило и главное управление СК по Санкт-Петербургу за оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что трое строителей, уроженцев республики, будут представлены к государственным наградам за спасение людей, передает VSE42.RU.
Людей доставали из автобуса через крышу. Только она виднелась над уровнем воды. Один из выживших рассказал, как смог выбраться наружу. По его словам, он прислонялся к потолку, чтобы собрать остатки воздуха и двигался по поручням. Главное о трагедии — в материале URA.RU.
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