Пушилин заявил о планах Запада устранить Зеленского

11 мая 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Запад может принять решение об устранении президента Украины Владимира Зеленского, заявил Денис Пушилин Фото: Георгий Бергал © URA.RU Запад может в скором будущем устранить президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. «Судьба Зеленского очень незавидна, потому что в зависимости от изменений технических решений, которые будут приняты на Западе по отношению к Украине, будет определяться судьба Зеленского», — сказал Пушилин в разговоре с ТАСС. По его словам, в планы Запада может входить «внутривенное вмешательство» для устранения президента Украины. Он объяснил это тем, что Запад таким образом прикроет коррупционную деятельность как Киева, так и западных чиновников. Ранее директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил, что Владимир Зеленский, рассказав о своем оружии, дал возможность Западу скрыть его устранение под видом суицида. «Либо он покончит жизнь самоубийством, либо же его потихоньку помощники из этого же оружия и уничтожат», — отметил Олег Иванников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад может в скором будущем устранить президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. «Судьба Зеленского очень незавидна, потому что в зависимости от изменений технических решений, которые будут приняты на Западе по отношению к Украине, будет определяться судьба Зеленского», — сказал Пушилин в разговоре с ТАСС. По его словам, в планы Запада может входить «внутривенное вмешательство» для устранения президента Украины. Он объяснил это тем, что Запад таким образом прикроет коррупционную деятельность как Киева, так и западных чиновников. Ранее директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил, что Владимир Зеленский, рассказав о своем оружии, дал возможность Западу скрыть его устранение под видом суицида. «Либо он покончит жизнь самоубийством, либо же его потихоньку помощники из этого же оружия и уничтожат», — отметил Олег Иванников.