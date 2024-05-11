Пушилин заявил о планах Запада устранить Зеленского

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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, пушилин денис
Запад может принять решение об устранении президента Украины Владимира Зеленского, заявил Денис Пушилин Фото:

Запад может в скором будущем устранить президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

«Судьба Зеленского очень незавидна, потому что в зависимости от изменений технических решений, которые будут приняты на Западе по отношению к Украине, будет определяться судьба Зеленского», — сказал Пушилин в разговоре с ТАСС. По его словам, в планы Запада может входить «внутривенное вмешательство» для устранения президента Украины. Он объяснил это тем, что Запад таким образом прикроет коррупционную деятельность как Киева, так и западных чиновников.

Ранее директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил, что Владимир Зеленский, рассказав о своем оружии, дал возможность Западу скрыть его устранение под видом суицида. «Либо он покончит жизнь самоубийством, либо же его потихоньку помощники из этого же оружия и уничтожат», — отметил Олег Иванников.

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Запад может в скором будущем устранить президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. «Судьба Зеленского очень незавидна, потому что в зависимости от изменений технических решений, которые будут приняты на Западе по отношению к Украине, будет определяться судьба Зеленского», — сказал Пушилин в разговоре с ТАСС. По его словам, в планы Запада может входить «внутривенное вмешательство» для устранения президента Украины. Он объяснил это тем, что Запад таким образом прикроет коррупционную деятельность как Киева, так и западных чиновников. Ранее директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил, что Владимир Зеленский, рассказав о своем оружии, дал возможность Западу скрыть его устранение под видом суицида. «Либо он покончит жизнь самоубийством, либо же его потихоньку помощники из этого же оружия и уничтожат», — отметил Олег Иванников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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