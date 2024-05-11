Путин поздравил жителей Донбасса с 10-летием самоопределения

Президент России Владимир Путин направил поздравление жителям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной республики. Об этом сообщили на сайте Кремля.
«Поздравляю вас с 10-летием образования Донецкой Народной Республики. Долгие восемь лет в условиях блокады, несмотря на обстрелы и провокации неонацистов, вы защищали Донбасс и в сентябре 2022 года выразили непреклонную волю: быть вместе со своей Родиной — Россией», — говорится в сообщении. Путин отметил, что жители ДНР показали миру твердую решимость отстаивать свое право и готовность противостоять агрессии националистов. Он выразил уверенность, что Россия вернет мир на донецкую землю.
Также президент направил поздравление жителям ЛНР. Он заявил, что народ России искренне поддерживает республику и вся страна помогает им. Участники специальной военной операции мужественно сражаются за независимость и безопасность Отечества.
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