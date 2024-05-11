Путин поздравил жителей Донбасса с 10-летием самоопределения

11 мая 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что Россия вернет мир на донецкую землю Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин направил поздравление жителям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной республики. Об этом сообщили на сайте Кремля. «Поздравляю вас с 10-летием образования Донецкой Народной Республики. Долгие восемь лет в условиях блокады, несмотря на обстрелы и провокации неонацистов, вы защищали Донбасс и в сентябре 2022 года выразили непреклонную волю: быть вместе со своей Родиной — Россией», — говорится в сообщении. Путин отметил, что жители ДНР показали миру твердую решимость отстаивать свое право и готовность противостоять агрессии националистов. Он выразил уверенность, что Россия вернет мир на донецкую землю. Также президент направил поздравление жителям ЛНР. Он заявил, что народ России искренне поддерживает республику и вся страна помогает им. Участники специальной военной операции мужественно сражаются за независимость и безопасность Отечества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин направил поздравление жителям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной республики. Об этом сообщили на сайте Кремля. «Поздравляю вас с 10-летием образования Донецкой Народной Республики. Долгие восемь лет в условиях блокады, несмотря на обстрелы и провокации неонацистов, вы защищали Донбасс и в сентябре 2022 года выразили непреклонную волю: быть вместе со своей Родиной — Россией», — говорится в сообщении. Путин отметил, что жители ДНР показали миру твердую решимость отстаивать свое право и готовность противостоять агрессии националистов. Он выразил уверенность, что Россия вернет мир на донецкую землю. Также президент направил поздравление жителям ЛНР. Он заявил, что народ России искренне поддерживает республику и вся страна помогает им. Участники специальной военной операции мужественно сражаются за независимость и безопасность Отечества.