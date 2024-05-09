На трассе Сургут — Салехард водитель влетел в светофор. Фото

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Водитель был госпитализирован Фото:

Водитель Chtvrolet Lanos на скорости врезался в светофорный столб на трассе Сургут — Салехард. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ямала.

«На 746 км Сургут — Салехард 8 мая около 16:30 водитель Chtvrolet Lanos не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил наезд на светофорный столб. Водитель был госпитализирован», — говорится в telegram-канале ведомства.

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Водитель Chtvrolet Lanos на скорости врезался в светофорный столб на трассе Сургут — Салехард. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ямала. «На 746 км Сургут — Салехард 8 мая около 16:30 водитель Chtvrolet Lanos не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил наезд на светофорный столб. Водитель был госпитализирован», — говорится в telegram-канале ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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