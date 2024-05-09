Водитель был госпитализирован
Водитель Chtvrolet Lanos на скорости врезался в светофорный столб на трассе Сургут — Салехард. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ямала.
«На 746 км Сургут — Салехард 8 мая около 16:30 водитель Chtvrolet Lanos не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил наезд на светофорный столб. Водитель был госпитализирован», — говорится в telegram-канале ведомства.
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