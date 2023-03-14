В Кремле назвали обязательное условие для мира с Украиной

Песков: требования Москвы по украинскому конфликту прекрасно известны
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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал, что должно измениться в украинской власти, чтобы появился мирный путь разрешения конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если требования Москвы будут соблюдены, то украинский конфликт сможет перейти в мирное русло. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что все условия России известны Украине и Западу.

«Все требования Москвы прекрасно известны. Ситуация де-факто и новые реалии также прекрасно известны. Без учета этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен», — заявил Дмитрий Песков. Об этом сообщает журналист URA.RU.

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Если требования Москвы будут соблюдены, то украинский конфликт сможет перейти в мирное русло. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что все условия России известны Украине и Западу. «Все требования Москвы прекрасно известны. Ситуация де-факто и новые реалии также прекрасно известны. Без учета этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен», — заявил Дмитрий Песков. Об этом сообщает журналист URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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