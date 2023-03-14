В Кремле назвали обязательное условие для мира с Украиной

Дмитрий Песков рассказал, что должно измениться в украинской власти, чтобы появился мирный путь разрешения конфликта
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Если требования Москвы будут соблюдены, то украинский конфликт сможет перейти в мирное русло. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что все условия России известны Украине и Западу.
«Все требования Москвы прекрасно известны. Ситуация де-факто и новые реалии также прекрасно известны. Без учета этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен», — заявил Дмитрий Песков. Об этом сообщает журналист URA.RU.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!