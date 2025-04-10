В России упало производство спирта

Производство пищевого спирта в России сократилось на 12%
© Служба новостей «URA.RU»
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Производство спирта упало на 12%, это связывают с повышением акцизов и минимальных розничных цен
Производство спирта упало на 12%, это связывают с повышением акцизов и минимальных розничных цен Фото:

Производство пищевого спирта в России в первом квартале 2025 года упало на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 12,94 млн декалитров. Причиной снижения стало увеличение акцизов и минимальных розничных цен на крепкий алкоголь.

«Производство пищевого спирта в России в I квартале 2025 года сократилось на 12% в годовом выражении, до 12,94 млн дал, отгрузки упали на 25%, до 8,39 млн дал», — пишет «Коммерсант». Там уточняется, что основной фактор, повлиявший на сокращение производства, — рост акцизов (на этиловый спирт на 15%, до 740 рублей за литр), и увеличение минимальной розничной цены на водку (на 16,7%, до 349 рублей за 0,5 литра).

Повышение акцизов привело к тому, что ритейлеры увеличили предновогодние закупки, это временно снизило спрос в начале года. От изменений в налогообложении пострадало не только производство спирта. По данным отрасли, производство водки упало на 22,7%, коньяка — на 25%, тогда как выпуск вина, наоборот, вырос.

Крупнейший производитель «Росспиртпром» сократил выпуск на 23%, в то время как компания «Ренессанс» увеличила производство на 38%. Возможное восстановление рынка ожидается к маю текущего года.

Ранее правительство России поддержало законодательную инициативу, которая предусматривает быстрое уничтожение суррогатного алкоголя, конфискованного в ходе уголовных расследований. Соответствующая информация содержится в официальном отзыве кабинета министров.

Также в Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по воскресеньям. По словам депутата Андрей Свинцова, инициатива нацелена на укрепление общественного здоровья и снижение потребления алкоголя среди населения.

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Производство пищевого спирта в России в первом квартале 2025 года упало на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 12,94 млн декалитров. Причиной снижения стало увеличение акцизов и минимальных розничных цен на крепкий алкоголь. «Производство пищевого спирта в России в I квартале 2025 года сократилось на 12% в годовом выражении, до 12,94 млн дал, отгрузки упали на 25%, до 8,39 млн дал», — пишет «Коммерсант». Там уточняется, что основной фактор, повлиявший на сокращение производства, — рост акцизов (на этиловый спирт на 15%, до 740 рублей за литр), и увеличение минимальной розничной цены на водку (на 16,7%, до 349 рублей за 0,5 литра). Повышение акцизов привело к тому, что ритейлеры увеличили предновогодние закупки, это временно снизило спрос в начале года. От изменений в налогообложении пострадало не только производство спирта. По данным отрасли, производство водки упало на 22,7%, коньяка — на 25%, тогда как выпуск вина, наоборот, вырос. Крупнейший производитель «Росспиртпром» сократил выпуск на 23%, в то время как компания «Ренессанс» увеличила производство на 38%. Возможное восстановление рынка ожидается к маю текущего года. Ранее правительство России поддержало законодательную инициативу, которая предусматривает быстрое уничтожение суррогатного алкоголя, конфискованного в ходе уголовных расследований. Соответствующая информация содержится в официальном отзыве кабинета министров. Также в Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по воскресеньям. По словам депутата Андрей Свинцова, инициатива нацелена на укрепление общественного здоровья и снижение потребления алкоголя среди населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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