Временное затишье: когда Землю накроет магнитная буря — прогноз от ученых

После долгих дней нестабильности, магнитосфера Земли наконец-то начала приходить в норму, считают ученые. Земля больше не попадает под влияние солнечного ветра, однако полностью исключить вероятность магнитных бурь по-прежнему нельзя. О том, ждать ли магнитную бурю 11 апреля 2025 года — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки 11 апреля 2025
По данным ученых Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, в настоящий момент вспышек на солнце не наблюдается. За последние сутки эксперты не зафиксировали ни одной. При этом солнечная активность сохраняется на «оранжевом» уровне и оценивается в 5,2 балла из 10.
Магнитная буря 11 апреля 2025
По оценке ученых, магнитосфера Земли в пятницу 11 апреля остается спокойной. Уровень геомагнитной активности не должен превышать «зеленых» 4 баллов по Кр-индексу. С вероятностью 39%, обстановка будет спокойной. Вероятность того, что магнитосфера Земли начнет возмущаться — 35%. А шанс магнитной бури — 26%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Эксперты предполагают, что ближайшие дни пройдут без магнитных бурь: до 15 апреля сохранится риск геомагнитных возмущений, однако, с большей вероятностью, магнитосфера останется спокойной. Вероятная магнитная буря произойдет 22 и 24 апреля — в соседние даты геомагнитная обстановка может быть неустойивой.
Следующие магнитные бури прогнозируются уже на следующий месяц. В начале мая, 1-2 числа, ученые ожидают небольшую магнитную бурю. Также повышенную активность магнитосферы Земли стоит ожидать 5-7 числа. Затем геомагнитная обстановка начнет нормализоваться.
Как спастись от магнитных бурь
Ученые предполагают, что примерно 20-30% населения Земли ощущают изменения в магнитосфере. Чаще всего на метеозависимость жалуются люди после 50 лет, а также страдающие от хронических заболеваний, проблем с сердцем и давлением. Несмотря на распространенность проблемы, врачи так и не нашли способ полностью избавить людей от метеозависимсоти. Поэтому единственный способ уменьшить симптомы — начать вести здоровый образ жизни.
По словам врачей, если человек нормализует режим сна, начнет правильно и разнообразно питаться, а также добавить в свое расписание регулярные тренировки, то организм станет крепче. Это поможет оставаться устойчивым к внешним изменениям, в том числе и в магнитосфере Земли.
Однако в некоторых случаях здоровый образ жизни не помогает. И усталость, головная боль и потеря концентрации внимания продолжают преследовать людей во время магнитных бурь. В таком случае лучше проверить свое здоровье в больнице. Есть вероятность, что метеозависимость указывает на невыявленное хроническое заболевание.
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