Сын Михалкова отсудил 5 миллионов у сети кинотеатров «Киномакс»

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Михалков отсудил у «Киномакса» 5,6 млн рублей, пишет Mash
Михалков отсудил у «Киномакса» 5,6 млн рублей, пишет Mash Фото:

Сын российского режиссера Никиты Михалкова Артем Михалков выиграл судебное дело против сети кинотеатров «Киномакс». По данным telegram-канала Mash, сеть кинотеатров показывала фильм «Мистер Нокаут» без оплаченной лицензии, за что теперь должна выплатить 5,6 млн рублей.

«Сын Никиты Михалкова отсудил 5,6 млн рублей у сети кинотеатров „Киномакс“ за показ фильма „Мистер Нокаут“ без оплаченного разрешения», — сообщил telegram-канал. Уточняется, что «Киномакс» проиграл судебный процесс, в результате которого им придется выплатить 4,4 млн рублей долга за лицензию и 1,2 млн рублей штрафа.

Фильм «Мистер Нокаут» был выпущен в 2022 году и рассказывает о советском боксере Валерии Попенченко. Сумма сборов картины в прокате составила 3,9 миллиона долларов.

Ранее стало известно о назначении Артема Михалкова на должность генерального продюсера в кинокомпании 1-2-3 Production. Эта кинокомпания является составной частью медиахолдинга «Газпром-Медиа». Ранее она уже вела сотрудничество с международной стриминговой службой Netflix.

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Сын российского режиссера Никиты Михалкова Артем Михалков выиграл судебное дело против сети кинотеатров «Киномакс». По данным telegram-канала Mash, сеть кинотеатров показывала фильм «Мистер Нокаут» без оплаченной лицензии, за что теперь должна выплатить 5,6 млн рублей. «Сын Никиты Михалкова отсудил 5,6 млн рублей у сети кинотеатров „Киномакс“ за показ фильма „Мистер Нокаут“ без оплаченного разрешения», — сообщил telegram-канал. Уточняется, что «Киномакс» проиграл судебный процесс, в результате которого им придется выплатить 4,4 млн рублей долга за лицензию и 1,2 млн рублей штрафа. Фильм «Мистер Нокаут» был выпущен в 2022 году и рассказывает о советском боксере Валерии Попенченко. Сумма сборов картины в прокате составила 3,9 миллиона долларов. Ранее стало известно о назначении Артема Михалкова на должность генерального продюсера в кинокомпании 1-2-3 Production. Эта кинокомпания является составной частью медиахолдинга «Газпром-Медиа». Ранее она уже вела сотрудничество с международной стриминговой службой Netflix.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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