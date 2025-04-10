В Петербурге накрыли крупную нарколабораторию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оперативники обнаружили в арендованном помещении крупную нарколабораторию
Оперативники обнаружили в арендованном помещении крупную нарколабораторию Фото:

Сотрудники полиции нашли подпольную лабораторию по производству наркотиков в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает руководитель пресс-службы МВД РФ Ирина Волк.

«Обнаружена лаборатория по производству синтетических наркотиков, порошкообразное вещество и канистры с жидкостью общим объемом более 5000 литров. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством — мефедроном — общей массой свыше 43 кг», — написала в своем telegram-канале руководитель пресс-службы.

По подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержан 39-летний мужчина. Следователем уже возбуждено уголовное дело по данному факту.

Ранее нарколаборатории были обнаружены во Владимирской и Смоленской областях в конце марта. В ходе рейдов сотрудники ФСБ совместно с войсками нацгвардии РФ обнаружили не только запрещенные вещества, но также оружие и крупные суммы денежных средств, включая криптовалюту.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники полиции нашли подпольную лабораторию по производству наркотиков в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает руководитель пресс-службы МВД РФ Ирина Волк. «Обнаружена лаборатория по производству синтетических наркотиков, порошкообразное вещество и канистры с жидкостью общим объемом более 5000 литров. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством — мефедроном — общей массой свыше 43 кг», — написала в своем telegram-канале руководитель пресс-службы. По подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержан 39-летний мужчина. Следователем уже возбуждено уголовное дело по данному факту. Ранее нарколаборатории были обнаружены во Владимирской и Смоленской областях в конце марта. В ходе рейдов сотрудники ФСБ совместно с войсками нацгвардии РФ обнаружили не только запрещенные вещества, но также оружие и крупные суммы денежных средств, включая криптовалюту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...