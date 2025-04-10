В Петербурге накрыли крупную нарколабораторию

Сотрудники полиции нашли подпольную лабораторию по производству наркотиков в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает руководитель пресс-службы МВД РФ Ирина Волк.
«Обнаружена лаборатория по производству синтетических наркотиков, порошкообразное вещество и канистры с жидкостью общим объемом более 5000 литров. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством — мефедроном — общей массой свыше 43 кг», — написала в своем telegram-канале руководитель пресс-службы.
По подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержан 39-летний мужчина. Следователем уже возбуждено уголовное дело по данному факту.
Ранее нарколаборатории были обнаружены во Владимирской и Смоленской областях в конце марта. В ходе рейдов сотрудники ФСБ совместно с войсками нацгвардии РФ обнаружили не только запрещенные вещества, но также оружие и крупные суммы денежных средств, включая криптовалюту.
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