Жительница Суджи заявила о зверствах ВСУ во время эвакуации

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ВСУ обстреливали бежавших из Суджи жителей
ВСУ обстреливали бежавших из Суджи жителей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители приграничных районов Курской области пережили крайне трудные моменты во время эвакуации, столкнувшись с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила местная жительница Светлана, которая сама была вынуждена покинуть свой дом в Судже после его освобождения.

«Брат семью эвакуировал, и где-то по дороге машину расстреляли. Они как-то проскочили между минными растяжками, атаковали дроны, взрывы. <...> Люди онемели, пока летели по дороге, все сидели молча», — рассказала жительница Суджи. Ее слова передает ТАСС.

После того, как Суджа была освобождена, доступ к населенному пункту был возможен только через окольные пути, поскольку основные дороги были перекрыты. Светлана уточнила, что некоторые вынуждены были оставлять свои автомобили и идти пешком на расстояние до 20 километров, чтобы переправить своих близких в безопасное место.

Ранее ВС РФ провели операцию «Труба» и начали выдавливать ВСУ из Курской области. 8 апреля российская группировка «Север» освободила Гуево. До полного освобождения региона осталось два населенных пункта: Горналь и Олешня.

По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, час разгрома ВСУ в Курской области близок. Действия российских бойцов приводят к серьезным потерям в рядах ВСУ. Обстановка на 10 апреля — в материале URA.RU

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Жители приграничных районов Курской области пережили крайне трудные моменты во время эвакуации, столкнувшись с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила местная жительница Светлана, которая сама была вынуждена покинуть свой дом в Судже после его освобождения. «Брат семью эвакуировал, и где-то по дороге машину расстреляли. Они как-то проскочили между минными растяжками, атаковали дроны, взрывы. <...> Люди онемели, пока летели по дороге, все сидели молча», — рассказала жительница Суджи. Ее слова передает ТАСС. После того, как Суджа была освобождена, доступ к населенному пункту был возможен только через окольные пути, поскольку основные дороги были перекрыты. Светлана уточнила, что некоторые вынуждены были оставлять свои автомобили и идти пешком на расстояние до 20 километров, чтобы переправить своих близких в безопасное место. Ранее ВС РФ провели операцию «Труба» и начали выдавливать ВСУ из Курской области. 8 апреля российская группировка «Север» освободила Гуево. До полного освобождения региона осталось два населенных пункта: Горналь и Олешня. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, час разгрома ВСУ в Курской области близок. Действия российских бойцов приводят к серьезным потерям в рядах ВСУ. Обстановка на 10 апреля — в материале URA.RU. 
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