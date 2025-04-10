«Коммерсант»: Россия рискует потерять 12 млрд рублей из-за особых конфет

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В РФ производится и ввозится из-за рубежа около 1,49 млрд упаковок нелегальной кондитерской и шоколадной продукции
В РФ производится и ввозится из-за рубежа около 1,49 млрд упаковок нелегальной кондитерской и шоколадной продукции Фото:

В России федеральный бюджет может потерять более 12 миллиардов рублей в 2025 году из-за нелегального оборота кондитерских изделий. Об этом сообщает исследование Центра экономической экспертизы Высшей школы экономики (ЦЭЭ ВШЭ). Эксперты отметили, что общий объем нелегальной кондитерской продукции в стране достигает 1,49 миллиарда упаковок.

«Мы пришли к выводу, что эта продукция является незадекларированной, так как не отражена в налоговых ведомостях», — подчеркнул значимость проблемы заместитель директора ЦЭЭ ВШЭ Артем Концерев. Данные исследования попали в распоряжение «Коммерсант». Согласно подсчетам ЦЭЭ ВШЭ, федеральный бюджет в 2025 году недополучит 12,07 млрд рублей, из которых 7,39 миллиарда составит недоимка по налогу на прибыль, 3,55 миллиарда — по НДС, и 956 миллионов — по таможенным пошлинам.

Уточняется, что нелегальный оборот кондитерской и шоколадной продукции в России в натуральном выражении достиг 1,49 млрд упаковок. Исследование показало, что потребление кондитерских изделий в России превышает объемы их производства и импорта на 10,4%.

Аналитики отмечают, что рост потерь бюджета на 18% по сравнению с предыдущим годом связан с увеличением ставки налога на прибыль с 20% до 25% и ожидаемым ростом цен на 5%. Вывод незадекларированной продукции из тени может позволить легальным производителям увеличить чистую прибыль на 22,18 миллиарда рублей.

Однако источник в отрасли заявил изданию, что незадекларированная продукция не всегда является некачественной и часто производится из хорошего сырья. Небольшие и средние компании прибегают к этому, чтобы сократить издержки, которые растут из-за повышения налогов и удорожания сырья на мировых рынках.

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В России федеральный бюджет может потерять более 12 миллиардов рублей в 2025 году из-за нелегального оборота кондитерских изделий. Об этом сообщает исследование Центра экономической экспертизы Высшей школы экономики (ЦЭЭ ВШЭ). Эксперты отметили, что общий объем нелегальной кондитерской продукции в стране достигает 1,49 миллиарда упаковок. «Мы пришли к выводу, что эта продукция является незадекларированной, так как не отражена в налоговых ведомостях», — подчеркнул значимость проблемы заместитель директора ЦЭЭ ВШЭ Артем Концерев. Данные исследования попали в распоряжение «Коммерсант». Согласно подсчетам ЦЭЭ ВШЭ, федеральный бюджет в 2025 году недополучит 12,07 млрд рублей, из которых 7,39 миллиарда составит недоимка по налогу на прибыль, 3,55 миллиарда — по НДС, и 956 миллионов — по таможенным пошлинам. Уточняется, что нелегальный оборот кондитерской и шоколадной продукции в России в натуральном выражении достиг 1,49 млрд упаковок. Исследование показало, что потребление кондитерских изделий в России превышает объемы их производства и импорта на 10,4%. Аналитики отмечают, что рост потерь бюджета на 18% по сравнению с предыдущим годом связан с увеличением ставки налога на прибыль с 20% до 25% и ожидаемым ростом цен на 5%. Вывод незадекларированной продукции из тени может позволить легальным производителям увеличить чистую прибыль на 22,18 миллиарда рублей. Однако источник в отрасли заявил изданию, что незадекларированная продукция не всегда является некачественной и часто производится из хорошего сырья. Небольшие и средние компании прибегают к этому, чтобы сократить издержки, которые растут из-за повышения налогов и удорожания сырья на мировых рынках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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