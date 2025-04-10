Россиянам назвали надежный способ хранения денег

Выгоднее всего хранить средства в диверсифицированном инвестиционном портфеле с упором на облигации фондового займа (ОФЗ), корпоративные облигации надежных эмитентов, а также депозиты. Об этом заявила аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.
«Это удобно [инвестпортфель], прозрачно и не требует глубоких финансовых знаний. Более того, деньги на счетах в банках застрахованы», — пояснила аналитик в беседе с агентством «Прайм». Она подчеркивает, что такой подход минимизирует риски и обеспечивает определенную стабильность вложений.
Особое внимание можно уделить государственным ценным бумагам, известным как ОФЗ, говорит аналитик. Эти инструменты отличаются низким уровнем риска и доходностью, сопоставимой с банковскими депозитами. В то же время, корпоративные облигации предлагают более высокую доходность (превышающую ключевую ставку), но связанный с ними риск также выше, что делает предпочтительными бумаги ведущих компаний.
Эксперты в области финансов могут также обратить внимание на инвестирование в фонды, золото, валюту и недвижимость. Сегодняшний рынок акций характеризуется нестабильностью, и успешное участие в нем требует глубоких знаний и понимания, подчеркнула Замалеева.
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