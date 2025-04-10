У ЕС проблемы с использованием российских активов

Каллас: в ЕС расходятся мнения по использованию активов РФ, некоторые против
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Некоторые страны ЕС несогласны с использованием замороженных активов РФ на нужды Украины, заявила Каллас
Некоторые страны ЕС несогласны с использованием замороженных активов РФ на нужды Украины, заявила Каллас Фото:
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Запад отправляет доходы от замороженных активов РФ на Украину

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила опасения относительно использования замороженных российских активов на нужды Украины. В интервью эстонской телекомпании ERR она подчеркнула, что среди стран Евросоюза существует неединодушие по этому вопросу.

«Когда речь идет о замороженных российских активах, мы ведем обсуждение с 27 странами-участницами. Мы готовимся, так как существуют некоторые риски, и нам необходимо найти способы минимизировать их», — сказала Каллас вовремя беседы с эстонской телекомпанией ERR. Она уточнила, что некоторые страны категорически против их использования.

Она отметила, что не может назвать конкретные страны, выразившие протест. Каллас добавила, что информация о странах, выступающих против использования замороженных активов России, доступна в открытых источниках и ее можно легко найти.

Несмотря на сложности, ЕС продолжает искать решения для минимизации возможных рисков, связанных с этими активами. Ранее Евросоюз перечислил Украине миллиард евро (более 93 миллиардов рублей) доходов, которые были получены от замороженных активов России.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила опасения относительно использования замороженных российских активов на нужды Украины. В интервью эстонской телекомпании ERR она подчеркнула, что среди стран Евросоюза существует неединодушие по этому вопросу. «Когда речь идет о замороженных российских активах, мы ведем обсуждение с 27 странами-участницами. Мы готовимся, так как существуют некоторые риски, и нам необходимо найти способы минимизировать их», — сказала Каллас вовремя беседы с эстонской телекомпанией ERR. Она уточнила, что некоторые страны категорически против их использования. Она отметила, что не может назвать конкретные страны, выразившие протест. Каллас добавила, что информация о странах, выступающих против использования замороженных активов России, доступна в открытых источниках и ее можно легко найти. Несмотря на сложности, ЕС продолжает искать решения для минимизации возможных рисков, связанных с этими активами. Ранее Евросоюз перечислил Украине миллиард евро (более 93 миллиардов рублей) доходов, которые были получены от замороженных активов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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