У ЕС проблемы с использованием российских активов

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила опасения относительно использования замороженных российских активов на нужды Украины. В интервью эстонской телекомпании ERR она подчеркнула, что среди стран Евросоюза существует неединодушие по этому вопросу.
«Когда речь идет о замороженных российских активах, мы ведем обсуждение с 27 странами-участницами. Мы готовимся, так как существуют некоторые риски, и нам необходимо найти способы минимизировать их», — сказала Каллас вовремя беседы с эстонской телекомпанией ERR. Она уточнила, что некоторые страны категорически против их использования.
Она отметила, что не может назвать конкретные страны, выразившие протест. Каллас добавила, что информация о странах, выступающих против использования замороженных активов России, доступна в открытых источниках и ее можно легко найти.
Несмотря на сложности, ЕС продолжает искать решения для минимизации возможных рисков, связанных с этими активами. Ранее Евросоюз перечислил Украине миллиард евро (более 93 миллиардов рублей) доходов, которые были получены от замороженных активов России.
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