В США человек из будущего запросил пособие по безработице

Департамент государственной эффективности США (DOGE) выявил необычные случаи заявок на пособие по безработице, включая заявление от человека, утверждающего, что он родился в 2154 году. По данным DOGE, заявитель просил 41 тысячу долларов.
«В одном из случав некто, родившийся в 2154 году, потребовал 41 тысячу долларов», — утверждает DOGE в соцсети X со ссылкой на собственный обзор заявлений на пособие по безработице, оформленных с 2020 года. Кроме того, ведомство обнаружило заявления от 9,7 тысячи американцев, родившихся в 2040 году и позже, на общую сумму 69 миллионов долларов.
Исследование DOGE также отмечает и другие странные заявления на пособия, поданные лицами старше 115 лет и детьми в возрасте от одного до пяти лет. Глава DOGE Илон Маск заявил, что американцев старше 114 лет в США нет. «Самому старому из ныне живущих американцев — 114 лет, поэтому можно с уверенностью сказать, что любой человек в возрасте 115 лет и старше не получает пособие по безработице в связи с тем, что уже умер».
Ранее Маск заявлял, что Минфин США ежегодно выплачивает пособия на сумму 100 млрд долларов неустановленным лицам. Пособия выдавались гражданам без предъявления личного номера соцстрахования или хотя бы временного документа, удостоверяющего личность.
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