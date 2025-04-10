США пообещали Европе перерезанное горло из-за связей с Китаем

Бессент: Евросоюз рискует «перерезать себе горло» сближаясь с Китаем
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Европа «перережет себе горло» если сблизиться с КНР, США должны заключить новые торговые соглашения, заявил Бессент
Европа «перережет себе горло» если сблизиться с КНР, США должны заключить новые торговые соглашения, заявил Бессент Фото:

Американский министр финансов Скотт Бессент выразил серьезные опасения относительно возможного сближения Евросоюза с Китаем. По его мнению, такой шаг может привести к негативным последствиям для Европы, она буквально «перережет себе горло». 

Бессент ясно дал понять свою позицию по этому вопросу, заявив: «Это означало бы перерезать себе горло». Его слова, сделанные на фоне предстоящего визита премьер-министра Испании Педро Санчеса в Китай, передает Bloomberg.

В дополнение к своему предупреждению, министр финансов США также выразил надежды на достижение новых торговых соглашений с союзниками. Бессент рассчитывает, что США через смогут сформировать коллективный подход к решению проблемы несбалансированной структуры торговли с Китаем.

Ранее глава США Дональд Трамп развязал «торговую войну». Американский лидер ввел пошлины на ввоз товаров из более чем 180 стран. И призвал иностранные компании переносить свою деятельность в США, обещая выгодные условия для бизнеса.

Спустя неделю после ввода пошлины в отношении 75 стран глава США приостановил на 90 дней. В то же время в отношении Китая Трамп установил торговые пошлины до 125%.

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Американский министр финансов Скотт Бессент выразил серьезные опасения относительно возможного сближения Евросоюза с Китаем. По его мнению, такой шаг может привести к негативным последствиям для Европы, она буквально «перережет себе горло».  Бессент ясно дал понять свою позицию по этому вопросу, заявив: «Это означало бы перерезать себе горло». Его слова, сделанные на фоне предстоящего визита премьер-министра Испании Педро Санчеса в Китай, передает Bloomberg. В дополнение к своему предупреждению, министр финансов США также выразил надежды на достижение новых торговых соглашений с союзниками. Бессент рассчитывает, что США через смогут сформировать коллективный подход к решению проблемы несбалансированной структуры торговли с Китаем. Ранее глава США Дональд Трамп развязал «торговую войну». Американский лидер ввел пошлины на ввоз товаров из более чем 180 стран. И призвал иностранные компании переносить свою деятельность в США, обещая выгодные условия для бизнеса. Спустя неделю после ввода пошлины в отношении 75 стран глава США приостановил на 90 дней. В то же время в отношении Китая Трамп установил торговые пошлины до 125%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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