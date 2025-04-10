В АТОР заявили, что скоро путешествия по миру будут стоить как обувь

В ближайшие полтора десятилетия путешествия могут подешеветь и стать доступнее в сравнении с такими товарами, как одежда, обувь или электроника. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.
«Люди перестанут так часто, как раньше, менять смартфоны, одежду, обувь, относиться к ним как к чему-то дешевому. И может выйти так, что путешествия на фоне резко подорожавших по всему миру товаров станут более доступными», — рассказал в интервью РИА Новости Кобищанов.
Эксперт связывает это с глобальной торговой войной. В результате которой импорт и экспорт товаров уже оказался под угрозой. А вот путешествия, говорит Кобищанов, под таможенные санкции не попадают, поэтому в будущем ожидается бурное развитие тревел-индустрии.
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