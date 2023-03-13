13 марта 2023

Мошенник из Тулы оформлял микрозаймы на жителей ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Лянтора стал жертвой мошенника из Тулы Фото:

Житель Тулы был задержан сургутскими оперативниками за мошенничество. На официальном сайте полиции ХМАО сказано, что молодой человек оформил микрозайм на жителя Лянтора (ХМАО) без его ведома: заемщик узнал о кредите от представителя микрофинансовой организации.

«36-летнему жителю Лянтора поступил звонок из микрофинансовой организации: сотрудник сообщил, что у мужчины возникла задолженность в размере девять тысяч рублей. Потерпевший никаких займов не оформлял и обратился в полицию», — указано в публикации на сайте МВД.

Полицейские нашли мошенника: им оказался 25-летний житель Тулы. Расследование показало, что преступник оформил несколько займов на разных людей. Жертвами также стали жители Читы и Петрозаводска. В сумме мошенник оформил кредиты на сумму порядка 50 тыс рублей, которые потратил на развлечения.

Ранее URA.RU писало, что жители Сургута (ХМАО) с начала 2023 года перевели мошенникам более 53 млн рублей. Два человека из-за обманных схем продали квартиры и остались без жилья.

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Житель Тулы был задержан сургутскими оперативниками за мошенничество. На официальном сайте полиции ХМАО сказано, что молодой человек оформил микрозайм на жителя Лянтора (ХМАО) без его ведома: заемщик узнал о кредите от представителя микрофинансовой организации. «36-летнему жителю Лянтора поступил звонок из микрофинансовой организации: сотрудник сообщил, что у мужчины возникла задолженность в размере девять тысяч рублей. Потерпевший никаких займов не оформлял и обратился в полицию», — указано в публикации на сайте МВД. Полицейские нашли мошенника: им оказался 25-летний житель Тулы. Расследование показало, что преступник оформил несколько займов на разных людей. Жертвами также стали жители Читы и Петрозаводска. В сумме мошенник оформил кредиты на сумму порядка 50 тыс рублей, которые потратил на развлечения. Ранее URA.RU писало, что жители Сургута (ХМАО) с начала 2023 года перевели мошенникам более 53 млн рублей. Два человека из-за обманных схем продали квартиры и остались без жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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