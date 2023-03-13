Мошенник из Тулы оформлял микрозаймы на жителей ХМАО

14 марта 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Житель Лянтора стал жертвой мошенника из Тулы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Тулы был задержан сургутскими оперативниками за мошенничество. На официальном сайте полиции ХМАО сказано, что молодой человек оформил микрозайм на жителя Лянтора (ХМАО) без его ведома: заемщик узнал о кредите от представителя микрофинансовой организации. «36-летнему жителю Лянтора поступил звонок из микрофинансовой организации: сотрудник сообщил, что у мужчины возникла задолженность в размере девять тысяч рублей. Потерпевший никаких займов не оформлял и обратился в полицию», — указано в публикации на сайте МВД. Полицейские нашли мошенника: им оказался 25-летний житель Тулы. Расследование показало, что преступник оформил несколько займов на разных людей. Жертвами также стали жители Читы и Петрозаводска. В сумме мошенник оформил кредиты на сумму порядка 50 тыс рублей, которые потратил на развлечения. Ранее URA.RU писало, что жители Сургута (ХМАО) с начала 2023 года перевели мошенникам более 53 млн рублей. Два человека из-за обманных схем продали квартиры и остались без жилья.

Житель Тулы был задержан сургутскими оперативниками за мошенничество. На официальном сайте полиции ХМАО сказано, что молодой человек оформил микрозайм на жителя Лянтора (ХМАО) без его ведома: заемщик узнал о кредите от представителя микрофинансовой организации. «36-летнему жителю Лянтора поступил звонок из микрофинансовой организации: сотрудник сообщил, что у мужчины возникла задолженность в размере девять тысяч рублей. Потерпевший никаких займов не оформлял и обратился в полицию», — указано в публикации на сайте МВД. Полицейские нашли мошенника: им оказался 25-летний житель Тулы. Расследование показало, что преступник оформил несколько займов на разных людей. Жертвами также стали жители Читы и Петрозаводска. В сумме мошенник оформил кредиты на сумму порядка 50 тыс рублей, которые потратил на развлечения. Ранее URA.RU писало, что жители Сургута (ХМАО) с начала 2023 года перевели мошенникам более 53 млн рублей. Два человека из-за обманных схем продали квартиры и остались без жилья.