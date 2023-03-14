В элитном ЖК Перми продают площади для размещения магазина сетевого гиганта

В пермском элитном ЖК продаются площади для размещения магазина продуктовой сети
© Служба новостей «URA.RU»
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Помещение предназначено для размещения продуктового супермаркета Фото:

В пермском элитном ЖК «Камские огни — 2» продается помещение, предназначенное для размещения супермаркета продуктовой сети. Стоимость площадей — 80 миллионов рублей. Поиском покупателя через популярный сайт бесплатных объявлений занимается управляющая компания «Новострой».

«Продается помещение под продуктовый ритейл. Полная площадь на первом этаже элитного ЖК „Камские огни — 2“, без подвала. С торца здания находится зона разгрузки. Дом сдан. Цена помещения — 80 миллионов рублей», — сообщается в объявлении о продаже.

Уточняется, что в помещении выполнена чистовая отделка, высота потолков составляет четыре метра. Имеются отдельный вход с улицы и бесплатная парковка, подходящая для грузовиков. По данным сайта ЖК «Камские огни — 2», он является жилым комплексом бизнес-класса от застройщика «Развитие». Минимальная цена за квадратный метр жилья составляет 118 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Пермского края продает в Березниках здание супермаркета низких цен «Светофор». Причиной продажи является переезд в другой регион.

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В пермском элитном ЖК «Камские огни — 2» продается помещение, предназначенное для размещения супермаркета продуктовой сети. Стоимость площадей — 80 миллионов рублей. Поиском покупателя через популярный сайт бесплатных объявлений занимается управляющая компания «Новострой». «Продается помещение под продуктовый ритейл. Полная площадь на первом этаже элитного ЖК „Камские огни — 2“, без подвала. С торца здания находится зона разгрузки. Дом сдан. Цена помещения — 80 миллионов рублей», — сообщается в объявлении о продаже. Уточняется, что в помещении выполнена чистовая отделка, высота потолков составляет четыре метра. Имеются отдельный вход с улицы и бесплатная парковка, подходящая для грузовиков. По данным сайта ЖК «Камские огни — 2», он является жилым комплексом бизнес-класса от застройщика «Развитие». Минимальная цена за квадратный метр жилья составляет 118 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Пермского края продает в Березниках здание супермаркета низких цен «Светофор». Причиной продажи является переезд в другой регион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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