В элитном ЖК Перми продают площади для размещения магазина сетевого гиганта

В пермском элитном ЖК продаются площади для размещения магазина продуктовой сети

Помещение предназначено для размещения продуктового супермаркета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пермском элитном ЖК «Камские огни — 2» продается помещение, предназначенное для размещения супермаркета продуктовой сети. Стоимость площадей — 80 миллионов рублей. Поиском покупателя через популярный сайт бесплатных объявлений занимается управляющая компания «Новострой».

«Продается помещение под продуктовый ритейл. Полная площадь на первом этаже элитного ЖК „Камские огни — 2“, без подвала. С торца здания находится зона разгрузки. Дом сдан. Цена помещения — 80 миллионов рублей», — сообщается в объявлении о продаже.

Уточняется, что в помещении выполнена чистовая отделка, высота потолков составляет четыре метра. Имеются отдельный вход с улицы и бесплатная парковка, подходящая для грузовиков. По данным сайта ЖК «Камские огни — 2», он является жилым комплексом бизнес-класса от застройщика «Развитие». Минимальная цена за квадратный метр жилья составляет 118 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Пермского края продает в Березниках здание супермаркета низких цен «Светофор». Причиной продажи является переезд в другой регион.