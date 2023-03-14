Свердловский минздрав предупредил, у каких групп людей выше риск заболеть раком

Свердловский минздрав: рак шейки матки диагностируется в возрастной группе 35—55 лет

15 марта 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Предопухолевые патологии могут появиться у женщин моложе 35 лет Фото: Илья Московец © URA.RU Чаще всего злокачественные опухоли шейки матки диагностируются у женщин в возрастной группе от 35 до 55 лет. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Злокачественные новообразования шейки матки, как правило, диагностируются в возрастной группе 35—55 лет. Однако первые признаки предопухолевой патологии могут появиться у женщины и в более раннем возрасте. Таких пациенток необходимо ставить на онкоконтроль и проводить лечение предраковой патологии. Кроме всего, рак шейки матки можно предотвратить, если регулярно проходить профилактические осмотры у гинекологов», — цитирует слова заведующей четвертым онкологическим отделением Свердловского областного онкологического диспансера (СООД) врача-онколога, гинеколога Светланы Лапиной ДИП. В Свердловской области действует режим повышенной онконастороженности для специалистов женских консультаций. Теперь при подозрении на онкопатологию шейки матки женщин направляют на прием в СООД. Уже там проводится углубленная диагностика. Ранее URA.RU писали, что специалисты УрФУ выведут на рынок лекарства для ранней диагностики рака. В основу препарата легли изотопы радиоактивных веществ. Новые препараты для диагностики и лечения рака разрабатываются в ходе госпрограммы «Приоритет 2030». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чаще всего злокачественные опухоли шейки матки диагностируются у женщин в возрастной группе от 35 до 55 лет. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Злокачественные новообразования шейки матки, как правило, диагностируются в возрастной группе 35—55 лет. Однако первые признаки предопухолевой патологии могут появиться у женщины и в более раннем возрасте. Таких пациенток необходимо ставить на онкоконтроль и проводить лечение предраковой патологии. Кроме всего, рак шейки матки можно предотвратить, если регулярно проходить профилактические осмотры у гинекологов», — цитирует слова заведующей четвертым онкологическим отделением Свердловского областного онкологического диспансера (СООД) врача-онколога, гинеколога Светланы Лапиной ДИП. В Свердловской области действует режим повышенной онконастороженности для специалистов женских консультаций. Теперь при подозрении на онкопатологию шейки матки женщин направляют на прием в СООД. Уже там проводится углубленная диагностика. Ранее URA.RU писали, что специалисты УрФУ выведут на рынок лекарства для ранней диагностики рака. В основу препарата легли изотопы радиоактивных веществ. Новые препараты для диагностики и лечения рака разрабатываются в ходе госпрограммы «Приоритет 2030».