УрФУ запустит производство лекарств от рака

УрФУ потратит около двух лет на создание лекарства от онкологии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Уральского федерального университета в следующем году выведут на рынок лекарства для ранней диагностики рака, основанные на радиоактивных изотопах. Радиофармпрепараты (РФП), созданные на основе радия и лютеция, начнут поставляться в медицинские учреждения уже во втором квартале 2023 года. Об этом заявил проректор по стратегическому развитию УрФУ Даниил Сандлер.

«Нами на циклотроне получен первый радиофармпрепарат— фтордезоксиглюкоза — применяемый прежде всего для ранней диагностики раковых заболеваний. Это очень важно для начала успешного лечения. Но затем мы планируем поработать с РФП, которые будут собственно лечить рак», — отметил заместитель ректора.

По его словам, на создание лекарств с изотопами, которые будут бороться с онкологией, университет потратит около двух лет. Новые препараты для диагностики и лечения рака разрабатываются в ходе госпрограммы «Приоритет 2030».

В 2025—2030 годах УрФУ планирует создать и наладить выпуск не менее десяти различных видов РФП. Партерами университета выступают «Росатом» и диагностический центр «Медицина и ядерные технологии».

«Для поставок первых радиофармпрепаратов конечному потребителю нам нужно еще пройти определенные испытания. Я думаю, на это уйдет от трех месяцев до полугода. Речь пока идет о сотнях доз ежемесячно, но финальные объемы я бы не загадывал», — отметил Сандлер.

РФП выгодно отличаются от существующих методов радиотерапии более щадящим воздействием на организм. Такое лекарство можно доставить напрямую к опухоли, не повреждая изучением здоровые ткани.