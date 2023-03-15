Автобусы заполняются настолько, что не закрываются двери Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) жители жалуются на полные автобусы в час пик с 17.00 до 18.30. Желающие проехать забиваются в транспорт так, что не закрываются двери. Об этом сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

«Здравствуйте, каждый будний день одно и тоже начиная с 17:00 до 18:30. Почти каждый автобус в городе полный настолько, что двери не закрываются», — говорится в сообщении.

Подписчик считает, что все может решить увеличение количество общественного транспорта: «Увеличить количество автобусов уже давно пора, люди в городе прибавляются, а общественного транспорта больше не становится». В комментариях пользователи поддержали автора. Подписчица с ником Елена Калинина написала: «Безобразие творится с движением общественного транспорта. Не первый раз жалобы идут от горожан, как не провалишься в новости города».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко на заседании постоянной комиссии Совета при Губернаторе Югры предоставил доклад по реформированию системы общественного транспорта. Изменения улучшат систему пассажирских перевозок, чтобы она отвечала основным запросам жителей города.