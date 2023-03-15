Из Челябинска готовят прямые авиарейсы в Китай

Текслер выразил готовность организовать прямые перелеты из Челябинска в Китай Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинской области рассматривают возможность организации прямых авиаперелетов из Челябинска в Китай и обратно. Об этом заявил 16 марта губернатор Алексей Текслер на встрече с генеральным консулом КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунем.

«Мы активно развиваем межрегиональное сотрудничество [с Китаем], есть большой взаимный туристический интерес. Мы готовы сформировать турпакеты», — цитирует детали предложения Текслера его пресс-служба.

Губернатор также отметил, что торговля между Китаем и регионом выросла более чем на 70%. В планах развивать торговые отношения, гуманитарные связи и обмен культурой. Цуй Шаочунь поддержал планы Текслера и предложил сформировать делегацию от Челябинской области для участия в крупной торговой многоотраслевой выставке в Шанхае, а также в сельскохозяйственной выставке в Чанчуне.

Визит китайской делегации в Челябинскую область продлится также 17 марта. Ее представители будут работать в Магнитогорске, где компания «Синостил» совместно Магнитогорским металлургическом комбинатом (ММК) реализовала проект по строительству аглофабрики. Сейчас компании ведут строительство комплекса коксовой батареи.