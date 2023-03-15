Судебные приставы ХМАО оштрафовали «ОТП Банк» за приставания к югорчанину

«ОТП Банк» заплатит штраф в 80 тысяч рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Управление федеральной службы судебных приставов по ХМАО оштрафовало АО «ОТП Банк» за постоянные звонки жителю Кондинского района с требованием найти должника их компании. Об этом URA.RU сообщили в УФССП РФ по ХМАО.

«Сотрудники АО „ОТП Банк“ неправомерно осуществляли телефонные звонки подателю жалобы, который не являлся должником. В ходе телефонных диалогов требовали передать должнику информацию о необходимости связаться с кредитором. Постановлением руководителя УФССП России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре банк признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 80 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Судебные приставы сообщили, что банком был нарушен закон о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Как пояснили в УФССП, для правомерного взаимодействия с третьими лицами должника по вопросу просроченной задолженности необходимо получить письменное согласие самого должника и письменное согласие третьего лица.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО банк «Открытие» без согласия пенсионера оформил на него страховку и кредит. После вмешательства прокуратуры вопрос был решен в пользу клиента в судебном разбирательстве.