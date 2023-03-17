Кремль убедился в правильности СВО

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, учебные стрельбы, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия, сбойка
Россия в ходе СВО должна пресечь незаконные действия Киева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев действует незаконно, притесняя православную веру, поэтому проведение спецоперации на Украине правильно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что на Украине продолжается притеснение православия.

«Киевский режим незаконными действиями на церковь лишний раз демонстрирует свой характер, с которым мы боремся, и который мы должны пресечь в результате СВО. Это лишний раз доказывает, что все, что мы делаем — правильно. Глубокое сожаление, что эти противоправные действия киевского режима не получают осуждение со стороны мирового сообщества», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU.

Ранее экс-председатель правительства РФ Сергей Степаншин заявил, что спецоперация нужна, в том числе и для спасения православной веры. По его словам, на Украине продолжаются нападки на православие.

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Киев действует незаконно, притесняя православную веру, поэтому проведение спецоперации на Украине правильно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что на Украине продолжается притеснение православия. «Киевский режим незаконными действиями на церковь лишний раз демонстрирует свой характер, с которым мы боремся, и который мы должны пресечь в результате СВО. Это лишний раз доказывает, что все, что мы делаем — правильно. Глубокое сожаление, что эти противоправные действия киевского режима не получают осуждение со стороны мирового сообщества», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее экс-председатель правительства РФ Сергей Степаншин заявил, что спецоперация нужна, в том числе и для спасения православной веры. По его словам, на Украине продолжаются нападки на православие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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