Пушков: США собирались использовать Крым в военных целях

19 марта 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков считает, что США хотят использовать Крым в своих целях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Крым нужен был Соединенным Штатам, чтобы разместить там свои военные базы. Такое мнение выразил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. Он отметил, что такие планы озвучивал президент США Джо Байден будучи вице-президентом. Новость по теме Times: Украина готовится ударить британскими ракетами по Крыму «Никто иной как Байден в 2015 году — он еще был вице-президентом тогда — сказал, что Крым — это же прекрасное место для размещения американских военных», — рассказал Алексей Пушков в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он отметил, что после распада СССР Североатлантический альянс стал расширяться к российским границам, занял всю Европу и планирует захватить страны СНГ. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что российское военные базы в Крыму являются законными целями для украинских атак. По ее мнению, Киев должен напасть на Крым ради своей безопасности, и США поддержат это наступление.

Крым нужен был Соединенным Штатам, чтобы разместить там свои военные базы. Такое мнение выразил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. Он отметил, что такие планы озвучивал президент США Джо Байден будучи вице-президентом. «Никто иной как Байден в 2015 году — он еще был вице-президентом тогда — сказал, что Крым — это же прекрасное место для размещения американских военных», — рассказал Алексей Пушков в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он отметил, что после распада СССР Североатлантический альянс стал расширяться к российским границам, занял всю Европу и планирует захватить страны СНГ. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что российское военные базы в Крыму являются законными целями для украинских атак. По ее мнению, Киев должен напасть на Крым ради своей безопасности, и США поддержат это наступление.