19 марта 2023

Марков увидел истерику в словах посла Польши о нападении на Россию

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НАТО. Москва. stock, нато, т-72, польша, танк, stock
По словам политолога, заявление Польши о нападении на Россию — это истерика Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заявление посла о том, что в случае проигрыша Украины, Польша будет вынуждена вступить в конфликт с Россией — это свидетельство глупости и «постоянной истерики». Об этом заявил российский политолог Сергей Марков.

«Заявление посла Польши во Франции — это не свидетельство планов Польши на прямой конфликт с Россией. Это свидетельство глупости посла, который уже свихнулся на почве русофобии. Это свидетельство постоянной истерики Польши», — заявил Марков в своем telegram-канале.

Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что если Украина проиграет на поле боя, то Польше придется вступить в конфликт с Россией. Он отметил, что украинский кризис предполагает борьбу за западные ценности, именно поэтому их нужно отстоять.

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Заявление посла о том, что в случае проигрыша Украины, Польша будет вынуждена вступить в конфликт с Россией — это свидетельство глупости и «постоянной истерики». Об этом заявил российский политолог Сергей Марков. «Заявление посла Польши во Франции — это не свидетельство планов Польши на прямой конфликт с Россией. Это свидетельство глупости посла, который уже свихнулся на почве русофобии. Это свидетельство постоянной истерики Польши», — заявил Марков в своем telegram-канале. Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что если Украина проиграет на поле боя, то Польше придется вступить в конфликт с Россией. Он отметил, что украинский кризис предполагает борьбу за западные ценности, именно поэтому их нужно отстоять.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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