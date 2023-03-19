Польский дипломат назвал условие для войны с Россией

Польский дипломат Росцишевский заявил, что Варшава вступит в конфликт с Россией после проигрыша Украины
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Польша будет вынуждена вступить в конфликт с Россией при капитуляции Украины, заявил Эмерик Росцишевский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польша вступит в конфликт с Россией, если Украина проиграет на поле боя с Москвой. Об этом заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский.

«Если Украина не сможет отстоять свою независимость, у нас не будет выбора, мы будем вынуждены вступить в конфликт», — заявил Росцишевский в эфире телеканала LCI. Видео опубликовано в twitter-аккаунте LCI.

Он объяснил, почему Польша может вступить в конфликт на Украине. По его словам, украинский кризис предполагает борьбу за западные ценности, поэтому их важно отстоять.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что польские националисты планируют захватить западную часть Украины. В том же месяце польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat объявила, что Польша начнет наступление на Украину 4 мая.

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Польша вступит в конфликт с Россией, если Украина проиграет на поле боя с Москвой. Об этом заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский. «Если Украина не сможет отстоять свою независимость, у нас не будет выбора, мы будем вынуждены вступить в конфликт», — заявил Росцишевский в эфире телеканала LCI. Видео опубликовано в twitter-аккаунте LCI. Он объяснил, почему Польша может вступить в конфликт на Украине. По его словам, украинский кризис предполагает борьбу за западные ценности, поэтому их важно отстоять. В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что польские националисты планируют захватить западную часть Украины. В том же месяце польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat объявила, что Польша начнет наступление на Украину 4 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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