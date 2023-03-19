Польский дипломат назвал условие для войны с Россией

Польша вступит в конфликт с Россией, если Украина проиграет на поле боя с Москвой. Об этом заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский.
«Если Украина не сможет отстоять свою независимость, у нас не будет выбора, мы будем вынуждены вступить в конфликт», — заявил Росцишевский в эфире телеканала LCI. Видео опубликовано в twitter-аккаунте LCI.
Он объяснил, почему Польша может вступить в конфликт на Украине. По его словам, украинский кризис предполагает борьбу за западные ценности, поэтому их важно отстоять.
В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что польские националисты планируют захватить западную часть Украины. В том же месяце польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat объявила, что Польша начнет наступление на Украину 4 мая.
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Польша вступит в конфликт с Россией, если Украина проиграет на поле боя с Москвой. Об этом заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский. «Если Украина не сможет отстоять свою независимость, у нас не будет выбора, мы будем вынуждены вступить в конфликт», — заявил Росцишевский в эфире телеканала LCI. Видео опубликовано в twitter-аккаунте LCI. Он объяснил, почему Польша может вступить в конфликт на Украине. По его словам, украинский кризис предполагает борьбу за западные ценности, поэтому их важно отстоять. В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что польские националисты планируют захватить западную часть Украины. В том же месяце польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat объявила, что Польша начнет наступление на Украину 4 мая.