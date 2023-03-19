Пермякам обещают платить 120 тысяч за помощь в организации похорон

20 марта 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

В обязанности сотрудника входят консультирование клиентов по вопросам похорон и полное сопровождение заказа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Перми и Пермского края предлагают работать агентами похоронного обслуживания. За это работодатель готов платить до 120 тысяч рублей. Описание вакансии разместило в популярном сервисе бесплатных объявлений ООО Похоронный Дом «Содействие». «Требуется агент похоронного обслуживания. Характер работы разъездной, график сменный. Сфера деятельности — оказание ритуальных услуг. Условия — официальное трудоустройство, испытательный срок три месяца, есть ночные рабочие смены. Уровень зарплаты — до 120 тысяч рублей, при этом зарплата не ограничена максимумом. Обязательно наличие автомобиля», — сообщается в объявлении. Уточняется, что в должностные обязанности агента входят обслуживание клиентов, ведение телефонных переговоров, консультирование клиентов по вопросам похорон, полное сопровождение заказа. Также сотрудник должен уметь обращаться с компьютером и оргтехникой. По данным сервиса СБИС, ООО ПД «Содействие» занимается организацией похорон и предоставлением связанных с ним услуг. В 2021 году предприятие получило чистую прибыль в 4,8 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ищет сотрудников для работы на теплоходах местная компания «Кама Трэвел». Работодатель обещает бесплатное проживание, питание и официальное трудоустройство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Перми и Пермского края предлагают работать агентами похоронного обслуживания. За это работодатель готов платить до 120 тысяч рублей. Описание вакансии разместило в популярном сервисе бесплатных объявлений ООО Похоронный Дом «Содействие». «Требуется агент похоронного обслуживания. Характер работы разъездной, график сменный. Сфера деятельности — оказание ритуальных услуг. Условия — официальное трудоустройство, испытательный срок три месяца, есть ночные рабочие смены. Уровень зарплаты — до 120 тысяч рублей, при этом зарплата не ограничена максимумом. Обязательно наличие автомобиля», — сообщается в объявлении. Уточняется, что в должностные обязанности агента входят обслуживание клиентов, ведение телефонных переговоров, консультирование клиентов по вопросам похорон, полное сопровождение заказа. Также сотрудник должен уметь обращаться с компьютером и оргтехникой. По данным сервиса СБИС, ООО ПД «Содействие» занимается организацией похорон и предоставлением связанных с ним услуг. В 2021 году предприятие получило чистую прибыль в 4,8 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ищет сотрудников для работы на теплоходах местная компания «Кама Трэвел». Работодатель обещает бесплатное проживание, питание и официальное трудоустройство.