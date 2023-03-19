Пермякам обещают платить 120 тысяч за помощь в организации похорон

Жителям Перми и Пермского края предлагают работать агентами похоронного обслуживания. За это работодатель готов платить до 120 тысяч рублей. Описание вакансии разместило в популярном сервисе бесплатных объявлений ООО Похоронный Дом «Содействие».
«Требуется агент похоронного обслуживания. Характер работы разъездной, график сменный. Сфера деятельности — оказание ритуальных услуг. Условия — официальное трудоустройство, испытательный срок три месяца, есть ночные рабочие смены. Уровень зарплаты — до 120 тысяч рублей, при этом зарплата не ограничена максимумом. Обязательно наличие автомобиля», — сообщается в объявлении.
Уточняется, что в должностные обязанности агента входят обслуживание клиентов, ведение телефонных переговоров, консультирование клиентов по вопросам похорон, полное сопровождение заказа. Также сотрудник должен уметь обращаться с компьютером и оргтехникой. По данным сервиса СБИС, ООО ПД «Содействие» занимается организацией похорон и предоставлением связанных с ним услуг. В 2021 году предприятие получило чистую прибыль в 4,8 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ищет сотрудников для работы на теплоходах местная компания «Кама Трэвел». Работодатель обещает бесплатное проживание, питание и официальное трудоустройство.
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